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Nordamerica, un inizio d’inverno a due velocità

Mentre l’inverno europeo avanza rapidamente, non si può dire la stessa cosa del Nordamerica. In moltissime località del Canada manca ancora la neve, mentre negli Stati Uniti d’America si è avuta una tempesta, che ha colpito ad esempio St. Louis, a causa di una bassa pressione di insolita violenza ed estensione. In Canada, però, la neve continua a mancare in molte località e, come si può vedere, manca soprattutto il ghiaccio.

Il deficit di ghiaccio tocca anche il settore europeo e russo

Il ghiaccio scarseggia anche nel settore europeo e russo. Il Mare di Barents è sicuramente l’area più vasta rimasta senza ghiaccio, mentre sul settore ovest della Groenlandia la banchisa si sta formando e lì sembra tutto nella media. In bianco, come vedete, è indicata la media dei ghiacci, ma all’appello mancano oltre 2 milioni di chilometri quadrati di ghiaccio, ovvero tre-quattro volte la superficie della Francia.

Questa è la situazione di fine novembre, aggiornata esattamente al 26 novembre: solo nel 2025 l’estensione del ghiaccio era stata inferiore, ma in seguito il Nord Europa ha avuto un inverno molto rigido. Vi ricordo ancora i ghiacci che si erano formati lungo le coste tedesche e polacche.

Cosa significa questa anomalia nell’aria polare

Tutto questo significa che nell’aria polare c’è un’anomalia molto intensa, cioè fa meno freddo rispetto alla media. Si tratta comunque di un fatto piuttosto grave, soprattutto per la fauna: gli animali, in particolare gli orsi polari e la fauna selvatica in genere, hanno bisogno che in questo periodo dell’anno si formi la banchisa di ghiaccio. Vedremo in seguito cosa succederà, ma al momento la situazione è questa.

Ciò può avere in qualche maniera un’influenza anche sul nostro inverno. L’estensione dei ghiacci è indubbiamente uno degli indicatori che i modelli matematici stagionali prendono in considerazione, come probabilmente anche El Niño. A questo punto però, in tutta franchezza, non so esattamente come queste previsioni vengano poi rimodellate per arrivare a un esito: in questo momento stiamo solo osservando una situazione che è figlia del Cambiamento Climatico.

Per approfondire: l’allarme sull’estensione dei ghiacci dell’Artico di marzo, il Vortice Polare in crisi già a inizio novembre e l’incognita sull’inverno e le analogie tra il gelo estremo negli Stati Uniti e l’Europa.

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