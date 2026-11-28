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Il meteo della prossima settimana potrebbe riservare un’evoluzione decisamente interessante, con il ritorno di correnti fredde di matrice continentale e una circolazione atmosferica destinata a cambiare nuovamente. Il passaggio tra novembre e dicembre vedrà infatti l’Italia contesa tra il tentativo dell’alta pressione di conquistare spazio dall’Europa occidentale e nuove incursioni fredde in arrivo dall’Europa centro-orientale. Ne potrebbe derivare uno scenario piuttosto particolare, con condizioni differenti tra le regioni settentrionali, il versante tirrenico e le aree adriatiche e meridionali. Prima del cambiamento ci sarà comunque spazio per una breve parentesi di stabilità.

Lunedì torna il bel tempo, ma la tregua sarà breve

La giornata di lunedì 30 novembre dovrebbe essere caratterizzata da condizioni prevalentemente asciutte su gran parte della Penisola. Un promontorio anticiclonico in espansione dall’Europa occidentale favorirà ampie schiarite, cieli sereni o poco nuvolosi e una temporanea attenuazione della ventilazione.

Non mancheranno tuttavia alcune insidie, soprattutto sulle pianure settentrionali, dove l’elevata umidità nei bassi strati e il raffreddamento notturno potranno favorire la formazione di foschie dense e banchi di nebbia, localmente persistenti anche nelle prime ore del mattino.

Sarà però una tregua destinata a durare poco. All’interno della circolazione anticiclonica potrebbe infatti isolarsi una goccia fredda in quota, in movimento dall’Europa centrale verso il Mediterraneo. Una configurazione che favorirebbe il richiamo di correnti più fredde dai Balcani, preparando il terreno a un nuovo cambiamento.

Da martedì torna protagonista il freddo orientale

Tra martedì 1 e mercoledì 2 dicembre si potrebbe entrare nella fase più dinamica della settimana. L’ingresso dell’aria fredda in quota, associato a una ventilazione nord-orientale in rinforzo, favorirebbe un aumento dell’instabilità soprattutto sulle regioni del medio e basso Adriatico, al Sud, in Sicilia e Sardegna.

Su questi settori potrebbero svilupparsi rovesci sparsi e temporali, localmente accompagnati da grandinate. I fenomeni avrebbero una distribuzione irregolare, alternandosi a pause asciutte e schiarite, ma non si escludono episodi localmente intensi. A favorire l’attività convettiva sarebbe anche il contrasto tra l’aria fredda in arrivo e le superfici marine ancora relativamente miti.

Tornerà a nevicare lungo la dorsale appenninica, inizialmente soprattutto alle quote medio-alte. Qualora gli impulsi freddi dovessero risultare più incisivi nella seconda parte della settimana, la quota neve potrebbe ulteriormente abbassarsi, in particolare sui settori adriatici e meridionali. Un’evoluzione che necessita comunque di ulteriori conferme.

Nord e versante tirrenico, prevale il tempo asciutto

La distribuzione delle correnti dovrebbe favorire una situazione differente sulle regioni settentrionali e lungo il versante tirrenico. Piemonte, Lombardia, Liguria, Toscana e Lazio potrebbero beneficiare di condizioni maggiormente stabili, con precipitazioni poco probabili e schiarite anche ampie.

Questo non significherà però un ritorno a condizioni climatiche miti. L’afflusso freddo determinerà una progressiva diminuzione delle temperature, mentre i venti settentrionali e nord-orientali accentueranno la sensazione di freddo, soprattutto lungo l’Adriatico e nelle zone maggiormente esposte.

Temperature in calo, attenzione alle gelate notturne

Le massime potrebbero faticare a superare i 6-8°C al Nord, mentre al Centro si attesterebbero generalmente tra 10 e 12°C. Al Sud e sulle Isole Maggiori i valori dovrebbero mantenersi entro i 14°C, con temperature inferiori nelle zone interne e durante le fasi più instabili.

Il raffreddamento più significativo si avvertirà però nelle ore notturne. Sulle pianure settentrionali, complice la presenza di cieli sereni e una ventilazione debole, potranno verificarsi gelate anche diffuse. Temperature prossime allo zero o localmente inferiori non sono escluse neppure nelle conche e nelle vallate interne del Centro.

Dicembre potrebbe riservare altre sorprese

Le elaborazioni dei più autorevoli modelli di calcolo, tra cui ECMWF e GFS, mantengono una certa variabilità anche per la seconda parte della settimana. Tra giovedì 3 e il successivo fine settimana nuovi impulsi freddi dal Nord Europa potrebbero raggiungere il Mediterraneo, rinnovando l’instabilità sulle regioni adriatiche e meridionali, con ulteriori occasioni per nevicate a quote relativamente basse.

Il meteo di dicembre potrebbe quindi esordire con un’Italia divisa tra stabilità e condizioni pienamente invernali, con il freddo orientale ancora protagonista almeno su parte della Penisola. La traiettoria delle prossime perturbazioni e l’effettiva intensità degli impulsi continentali restano gli elementi da monitorare. I prossimi aggiornamenti ci diranno se questa configurazione avrà la forza di insistere oppure se l’alta pressione riuscirà nuovamente a imporsi.

Ci ritorneremo.

Questo articolo è redatto da parte dell’autore, tenendo conto dei più recenti aggiornamenti degli autorevoli modelli proposti da ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) ed il Global Forecast System ( GFS ), interpretati per le previsioni e l’evoluzione meteo.