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La settimana da lunedì 30 novembre a domenica 6 dicembre 2026 si aprirà con temperature inferiori alla media in molte regioni e precipitazioni nel complesso contenute. L’alta pressione favorirà condizioni più stabili al Nord e su parte del Centro, mentre il medio Adriatico, l’estremo Sud e le Isole Maggiori potranno fare i conti con una nuvolosità più frequente. Le piogge saranno più probabili tra martedì e mercoledì, soprattutto in Sicilia e Sardegna.

Lunedì più nubi, martedì torna il rischio di gelate

Lunedì 30 novembre un passaggio nuvoloso interesserà parte del Centro-Nord, con scarse precipitazioni. Tra la notte e la mattina di martedì 1° dicembre, le schiarite potranno favorire il raffreddamento del suolo e riportare le gelate in alcuni settori della Pianura Padana. Nei fondovalle e nelle campagne riparate le temperature potranno scendere sotto zero, mentre nelle aree dove le nubi resteranno più a lungo il calo sarà meno marcato.

Il freddo arriverà dai Balcani. Lungo il margine orientale dell’alta pressione, estesa sull’Europa centro-occidentale, continueranno ad affluire correnti più fredde da nord-est. Al Nord potranno quindi alternarsi mattine rigide, con foschie o nebbie locali in pianura, e pomeriggi più luminosi.

Tra martedì e mercoledì, qualche pioggia sulle Isole

Tra martedì 1° e mercoledì 2 dicembre un nucleo di aria fredda in quota potrà favorire rovesci locali in Sicilia e Sardegna. Qualche fenomeno resta possibile anche all’estremo Sud, mentre al Nord e sul medio Tirreno sono attese schiarite più ampie. Sarà la sua posizione a determinare quali settori delle Isole verranno raggiunti dalle piogge, e per quanto tempo.

Verso il weekend, la tendenza resta asciutta

Tra giovedì 3 e domenica 6 dicembre lo scenario più probabile rimane quello di precipitazioni complessivamente scarse, con maggiori possibilità di tempo stabile al Centro-Nord. Le mattine potranno mantenersi fredde nelle pianure e nelle vallate. Per il fine settimana, il punto ancora da chiarire riguarda la persistenza delle nubi e degli eventuali rovesci tra Sud e Isole, in attesa di capire come evolverà la seconda settimana di dicembre.