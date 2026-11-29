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Come si arrivò a -42°C a Mosca

Scorrendo i diari meteo della stagione invernale mi sono chiesto se il record di freddo assoluto di Mosca, registrato il 17 gennaio 1940 dalla stazione dell’Università Agraria con un valore pazzesco di -42,2°C, si potrebbe misurare ancora in futuro e soprattutto come sia stato possibile che la temperatura scendesse sotto i -40°C. Ho notizia di temperature sotto i -30°C qualche volta, ma -42°C o -40°C sono valori incredibili, più tipici delle pianure a sud-sud-est e a nord-nord-est di Mosca, e magari a est dei Monti Urali, e la domanda è quale sia stato il fattore scatenante di quell’evento atmosferico.

Vediamo un po’ il clima di Mosca: è un clima fortemente continentale, lontano dall’oceano, soggetto ad ampie escursioni termiche e con una capacità di raffreddamento molto rapida del suolo innevato, ed è ciò che avvenne nel 1940, quando il potente Anticiclone Russo-Siberiano si estese sulla Russia europea, bloccando le correnti miti atlantiche e mantenendo cieli sereni e poco nuvolosi. In quell’evento si ebbe soprattutto un’avvezione di aria siberiana molto secca ed estremamente gelida. Il suolo innevato fece poi la sua parte con il raffreddamento radiativo notturno favorito dal cielo limpido, con un elevato effetto albedo e notti lunghe, perché a Mosca siamo molto più a nord dell’Italia, e la superficie perse calore intensamente, portandosi in pochi giorni a -40°C.

Infatti non fu solo il 17 gennaio a essere così rigido: il caso specifico vide temperature sotto i valori consueti, comunque sempre gelidi, di Mosca tra il 16 e il 18 gennaio 1940. Un primo impulso freddo giunse all’inizio di gennaio, portando la temperatura a ben -37°C, ma un successivo afflusso spinse i valori a -41°C e fino a -42°C per tre notti consecutive. Il freddo fu accompagnato in alcune fasi da vento e neve, ma i minimi assoluti si raggiunsero in condizioni di alta pressione e cielo sereno. Eventi simili, anche se meno estremi, si sono ripetuti nel XX secolo, nel 1929, nel 1956, nel 1978-79 e nel 1987, sempre legati alla stessa configurazione, con il blocco dell’Anticiclone Russo-Siberiano. Ne abbiamo ricostruito la storia anche in Mosca -42°C: storia dei record di freddo.

L’ondata di gelo si estese all’Europa

A questo punto mi sono chiesto se le ondate di gelo si estesero anche all’Europa, dato che furono così incredibili nel gennaio 1940. L’inverno 1939-40, essendo uno dei più freddi del XX secolo sull’Europa continentale, ebbe conseguenze anche su buona parte del Continente. Valori estremi si ebbero nella Russia europea occidentale, fino a -47°C più a ovest di Mosca (Vologda -47 °C, Bryansk, Ryazan), mentre nei Paesi Baltici, in Germania, Polonia, Ungheria, Romania e Bulgaria si ebbero le condizioni di freddo peggiori del secolo.

In Francia il gennaio 1940 fu il più freddo da oltre 100 anni in molte zone: a Parigi si scese a -15°C, a Metz a -24°C, la Senna trasportava ghiaccio, molti fiumi gelarono e la neve cadde quasi ovunque dal 16 al 27 gennaio. In Inghilterra ci fu un gennaio eccezionalmente freddo, con il ghiaccio sul Tamigi e su altri fiumi, mentre Belgio, Paesi Bassi e Scandinavia meridionale ebbero canali ghiacciati, interruzioni ferroviarie e carenze di combustibile.

In Italia un freddo più attenuato

E in Italia? L’ondata di freddo fu decisamente più attenuata. Per fortuna non raggiunse i valori estremi di Mosca e della Francia orientale, ma subì le conseguenze della stessa configurazione atmosferica, con nevicate e ritardi ferroviari. A Trieste, sull’Adriatico, soffiarono venti di bora fortissimi fino a 160 km/h, con danni a tetti, navi e linee elettriche, a Venezia i canali risultarono parzialmente ghiacciati, Firenze finì sotto la neve, e tempeste e interruzioni dei servizi colpirono varie città italiane.

Il freddo più intenso in Italia nell’inverno 1939-40 arrivò in varie fasi: un’ondata di gelo importante si ebbe dalla fine di dicembre 1939, un’altra nel dicembre 1940. Quest’ultimo fu un dicembre gelido, tra i più freddi del secolo in molte zone italiane, con giornate di ghiaccio in Pianura Padana e neve storica a Roma e a Napoli.

La porta del gelo di Mosca e il legame con l’Italia

Molto spesso, quando le irruzioni fredde in Italia arrivavano da est ed erano più ricorrenti rispetto ai giorni d’oggi, si parlava della porta del gelo di Mosca e della sua correlazione con il freddo che giungeva da noi. La porta del gelo di Mosca è un’espressione tipica della meteorologia divulgativa italiana: indica Mosca e, più in generale, la Russia europea e l’Anticiclone Siberiano come punto di osservazione di riferimento da cui il gelo continentale si muove da est verso ovest.

La correlazione non è perfetta, infatti non sempre l’aria fredda passa attraverso Mosca. Quando l’Anticiclone Siberiano si rafforza e si estende verso ovest, si formano blocchi di alta pressione sull’Atlantico settentrionale e sulla Scandinavia, con fasi di indice AO e NAO negativo, cioè l’indice dell’Oscillazione Artica e quello dell’Oscillazione Nord Atlantica, ai quali si aggiungono eventi di Stratwarming che indeboliscono il Vortice Polare, e l’aria gelida da quel punto può retrocedere o scendere verso l’Europa centrale e il Mediterraneo.

Ci sono però altri percorsi tipici verso l’Italia: attraverso i Balcani e l’Adriatico, la cosiddetta porta della bora, con aria continentale secca e molto fredda, oppure percorsi ibridi che non passano da Mosca, più settentrionali, magari attraverso la Scandinavia, con l’aria che scende dall’Artico, o più meridionali attraverso gli Urali, quindi sempre da est, arrivando in Italia mentre a Mosca il clima risulta decisamente meno estremo. Allo stesso tempo, un gelo storico a Mosca non garantisce che quel freddo arrivi in Italia, per via di una serie di configurazioni atmosferiche diverse, come abbiamo spiegato in Gelo dalla Siberia: può ancora arrivare in Italia, ma non con gli effetti di una volta.

Mosca resta comunque un ottimo indicatore del potenziale freddo siberiano diretto in Italia, anche se non va considerata un vero e proprio interruttore automatico. Gli inverni più freddi d’Europa, 1929, 1940, 1942, 1956, 1985 e 2012, mostrano quasi sempre una forte presenza dell’Anticiclone Russo-Siberiano e di flussi orientali, ma i dettagli dipendono dalla posizione esatta dei centri di alta pressione, come accadde anche nel marzo 1987 con il Burian. Dopo il 1980, a Mosca i valori sotto i -30°C sono diventati eccezionali e le ondate di gelo continentale raggiungono l’Italia con minore frequenza e intensità rispetto alla prima metà del XX secolo, e questo già prima che si parlasse di Riscaldamento Globale, un tema ripreso anche in Freddo dalla Russia possibile, ma gli esperti spiegano perché non è come un tempo.

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