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Come ogni anno in questo periodo si torna a parlare del gennaio 1985. Non perché quell’evento debba ripetersi quest’anno, ma per ricordare che cosa accadde durante uno degli eventi meteorologici più memorabili del XX secolo, che molte persone hanno vissuto e ricordano ancora oggi. Non è più un punto di riferimento come un tempo, anche perché nel frattempo le condizioni climatiche sono cambiate su scala mondiale, europea e italiana. La domanda che spesso ci viene posta è se un evento del genere possa ripetersi in futuro, e su questo non esiste una risposta certa. Si trattò di un evento meteorologico estremo, con diverse somiglianze con quello del febbraio 1956, in un’epoca in cui episodi di freddo così intenso erano più ricorrenti. Dopo il 2000 la situazione è cambiata, anche se va senz’altro ricordato l’evento estremo del febbraio 2012.

Lo Stratwarming di fine dicembre 1984

Alla fine di dicembre 1984 si instaurò un’anomala configurazione atmosferica legata a uno stratwarming, ovvero un improvviso riscaldamento della stratosfera sopra il Polo Nord e verso la Groenlandia. Questo evento indebolì drasticamente il vortice polare stratosferico, la grande circolazione di aria gelida che normalmente resta confinata in alta quota sull’Artico. Si ebbe uno split del vortice polare, che si spezzò in due lobi principali, uno diretto verso il Canada e l’altro verso la Russia e la Siberia.

Lo spostamento dell’aria gelida in quota mise in movimento masse d’aria molto fredda dalla Siberia verso la Russia europea e poi verso gran parte dell’Europa, Italia compresa. Nel frattempo l’anticiclone delle Azzorre si allungò in modo anomalo verso l’Islanda, la Groenlandia e oltre, formando un robusto blocco meridiano che interruppe il flusso oceanico verso l’Europa e aprì un corridoio all’aria fredda proveniente da est.

Va ricordato che già nei giorni precedenti, nel periodo natalizio del 1984, c’era stata un’irruzione di aria fredda in Italia con nevicate a bassa quota, ma quello che avvenne nei primi giorni di gennaio 1985 fu ben altra cosa: un’irruzione di aria gelida di origine artica, in parte marittima ma soprattutto continentale, il cosiddetto Burian, che investì l’Europa centrale e meridionale.

Le due porte d’ingresso del gelo in Italia

L’aria gelida entrò nel nostro Paese principalmente da due porte. La prima fu la Valle del Rodano, a Nord-Ovest, con il coinvolgimento delle regioni tirreniche e della Sardegna. La seconda fu la porta della Bora, a Nord-Est, con Trieste sferzata dal vento, l’alto Adriatico investito in pieno e il freddo che si spinse verso la Pianura Padana, interessando tutto il Nord Italia e poi soprattutto il settore adriatico centro-settentrionale. A circa 1500 m di quota le temperature scesero fino a -15/-20 °C nel Nord-Est, valori estremamente ragguardevoli.

L’interazione tra l’aria gelida e secca e le masse d’aria più umide del Mar Mediterraneo favorì la formazione di addensamenti nuvolosi con abbondanti nevicate. Successivamente si verificò un passaggio atmosferico molto importante: una perturbazione atlantica affrontò il grande anticiclone, erodendolo in parte verso l’Italia e portando grandi nevicate soprattutto sulle regioni settentrionali e inizialmente anche sulla Toscana. Già nei giorni precedenti, del resto, la neve era caduta a Roma, in Sardegna e in pianura, l’Appennino era completamente innevato e alcune nevicate avevano interessato anche la Val Padana. L’evento ebbe una durata notevole e fu caratterizzato anche da fenomeni di instabilità, nonostante il freddo così intenso.

L’evoluzione giorno per giorno

Tra l’1 e il 4 gennaio si ebbero le prime irruzioni di aria artica con un primo crollo termico. Tra il 5 e il 9 gennaio arrivò la fase più intensa del freddo, con neve storica nel centro di Roma e di Firenze e gelo diffuso in tutta la penisola. Le temperature scesero anche sotto i -20 °C tra il Nord Italia e la Toscana, il Po gelò in parte e persino l’Arno a Firenze. L’evento non colpì solo l’Italia ma gran parte dell’Europa, e anomalie di freddo estremo si registrarono anche negli Stati Uniti.

In sintesi, la rara combinazione di stratwarming, split del vortice polare e blocco anticiclonico creò le condizioni ideali per una delle più severe ondate di gelo che si possano verificare in Europa. Fu quindi un evento di rilevanza storica.

Che cos’è uno Stratwarming

Abbiamo cercato di capire se gli stratwarming siano sempre stati all’origine delle ondate di freddo in Italia e in Europa. Questi eventi si verificano nella stratosfera polare, dove la temperatura può aumentare di 30 e persino 70 °C in pochi giorni nei casi più imponenti. I venti zonali, misurati a 10 hPa e a 60° di latitudine Nord, soffiano normalmente da ovest verso est. In coincidenza dei riscaldamenti stratosferici più forti vengono indeboliti, possono addirittura invertirsi, e il vortice polare può spezzarsi.

Nell’emisfero boreale eventi di questa natura si verificano in media una volta ogni due anni e sono più comuni a gennaio e febbraio, ma non sempre hanno un’influenza fino agli strati più bassi dell’atmosfera. Le tipologie principali sono due: lo split, quando il vortice polare si divide in due lobi, e il displacement, quando il vortice viene spostato lontano dal Polo Nord. Nell’emisfero australe sono invece estremamente rari, e uno è stato documentato nel 2002. Il primo stratwarming fu osservato nel 1952 a Berlino dallo scienziato Richard Scherhag.

Gli Stratwarming più importanti dal 1952

Abbiamo provato a mappare gli eventi più marcati e i loro effetti sull’Europa:

1952 : primo evento documentato, con poche informazioni disponibili.

: primo evento documentato, con poche informazioni disponibili. Gennaio 1958 .

. Gennaio 1963 : anno importante per l’Italia.

: anno importante per l’Italia. 1977 e 1979 : con effetti anche sul tempo invernale europeo.

: con effetti anche sul tempo invernale europeo. Fine dicembre 1984 – gennaio 1985 : split associato al grande freddo che colpì Italia ed Europa.

: split associato al grande freddo che colpì Italia ed Europa. 24 gennaio 2009 : uno dei più forti mai registrati, con inversione dei venti molto marcata e forti effetti sul vortice polare.

: uno dei più forti mai registrati, con inversione dei venti molto marcata e forti effetti sul vortice polare. Gennaio 2013 : split associato a ondate di freddo in Europa, senza grosse conseguenze in Italia.

: split associato a ondate di freddo in Europa, senza grosse conseguenze in Italia. 12 febbraio 2018 : split tardivo del vortice polare che causò il famoso Beast from the East, cioè il Burian, con gelo eccezionale in Europa e neve anche a Roma e persino a Napoli.

: split tardivo del vortice polare che causò il famoso Beast from the East, cioè il Burian, con gelo eccezionale in Europa e neve anche a Roma e persino a Napoli. 1 gennaio 2019 : displacement, con impatti meno estremi rispetto al 2018.

: displacement, con impatti meno estremi rispetto al 2018. Gennaio 2021: split con un effetto rilevante sul vortice polare, ma senza un’ondata di gelo documentata in Europa, o quantomeno in Italia.

Altri eventi notevoli si ebbero nel gennaio 2006, nel febbraio 2008, nel febbraio 2010 e in varie occasioni tra gli anni ’80 e ’90.

Gli effetti sul tempo in Europa e in Italia

Uno stratwarming tende a portare in fase negativa l’indice del vortice polare e la NAO, l’Oscillazione Nord Atlantica, innescando solitamente discese di aria artica e siberiana verso le medie latitudini. Sono le condizioni che favoriscono le ondate di freddo in Eurasia e sul Nord America orientale, a volte anche con neve abbondante. Non tutti gli stratwarming però producono gelo estremo in Europa e in Italia: molto dipende dalla traiettoria dei lobi del vortice polare e dalla loro interazione con la troposfera. Ne abbiamo parlato proprio in questi giorni, perché l’evento avvenuto tra il 10 e il 12 novembre sta entrando in contatto con la troposfera.

Guardando agli effetti sul nostro Paese, lo stratwarming di dicembre 1984 ebbe senz’altro conseguenze dirette, con l’ondata di gelo straordinaria che ne seguì. Lo split del 12 febbraio 2018 portò giornate di freddo intenso a fine febbraio e nei primi di marzo. Il gennaio 2013 ebbe effetti più moderati, con episodi di gelo e neve al Centro-Nord, mentre il 24 gennaio 2009 ebbe impatti limitati e meno estremi rispetto al 1985 e al 2018. L’evento a cavallo tra gennaio e febbraio 2010 contribuì a un inverno piuttosto freddo in Europa, con alcuni episodi di freddo e neve non paragonabili ai grandi eventi.

Restano poi i casi non documentati. Nel 1929 è probabile che si sia verificata una serie di stratwarming, visto che le ondate di gelo durarono ben due mesi. Anche il 1963 viene associato a dinamiche simili, ma le osservazioni stratosferiche sistematiche dell’epoca erano limitate e lasciano qualche dubbio. Per quanto riguarda l’Italia, i due eventi che hanno lasciato il segno restano quelli del gennaio 1985 e del febbraio 2018.