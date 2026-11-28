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L’esordio ufficiale dell’inverno meteorologico vedrà l’Italia trovarsi in una posizione di delicato equilibrio, a metà strada tra la spinta stabilizzante dell’alta pressione dalla Penisola Iberica e l’intrusione di correnti fredde provenienti dai Balcani. Questo braccio di ferro spaccherà la Penisola in due tronconi ben distinti: mentre le regioni settentrionali e il versante tirrenico godranno di una maggiore protezione — pur dovendo fare i conti con aria pungente specie nelle ore notturne — il medio-basso Adriatico, il Mezzogiorno e le due Isole Maggiori sperimenteranno una fase spiccatamente dinamica, con piogge sparse e spruzzate di neve sui rilievi.

Verso una fase più movimentata in coincidenza dei primi giorni di dicembre

La nuova settimana si aprirà lunedì 30 novembre sotto il segno di una relativa quiete atmosferica. L’allungamento di un promontorio anticiclonico dall’Europa occidentale fin verso il settore centro-orientale del continente garantirà cieli in prevalenza tersi e tempo asciutto su gran parte del Paese, favorendo tuttavia il ritorno di foschie dense e banchi di nebbia sulle pianure del Settentrione durante le ore più fredde.

Questa pausa non durerà a lungo. Nel cuore della struttura anticiclonica si isolerà infatti una goccia fredda in quota che, tra martedì 1 e mercoledì 2 dicembre, scivolerà dall’Europa centrale verso il bacino del Mediterraneo, richiamando tesi venti nord-orientali e favorendo lo sviluppo di una blanda area depressionaria sui mari meridionali italiani. L’afflusso di aria fredda continentale andrà ad alimentare la lacuna barica alle basse latitudini mediterranee, innescando un deciso peggioramento lungo i settori centrali adriatici, al Sud e su Sicilia e Sardegna.

Le Isole Maggiori potranno risentire delle maggiori precipitazioni. I contrasti termici favoriranno la formazione di rovesci irregolari, temporali localmente accompagnati da episodi di grandine e qualche spruzzata di neve lungo la dorsale appenninica meridionale a partire dai 1000-1200 metri. Sull’altro fronte della Penisola, invece, il Nord e le regioni tirreniche godranno di condizioni asciutte e soleggiate, seppur in un contesto ventilato e pungente.

Gelate all’alba e possibili nuovi affondi freddi verso il primo weekend di Dicembre

Sul piano termico, l’avvio di dicembre porterà un generale abbassamento delle temperature, reso ancora più evidente dalla ventilazione sostenuta dai quadranti nord-orientali che tenderà ad attenuarsi fin da Giovedì 3 dicembre. Il fenomeno dell’irraggiamento notturno favorito dai cieli sereni farà scendere i termometri fino a determinare estese gelate all’alba sulla Val Padana e nelle vallate interne del Centro; anche durante le ore centrali il clima resterà frizzante, con valori diurni al di sotto dei 7/8°C al Nord, attorno ai 10-12°C al Centro e non oltre i 15°C al Sud e sulle Isole Maggiori, risultando localmente inferiori alla norma.

Lo sguardo agli ultimi giorni della settimana concedono spazio ad ulteriori colpi di scena. Secondo le ultime proiezioni del Centro Meteo Americano, un nuovo nucleo di aria fredda — stavolta di estrazione artica marittima — potrebbe riuscire a farsi largo attraverso il ponte anticiclonico disteso tra la Spagna e la Russia, penetrando nel Mediterraneo. Se tale traiettoria venisse confermata, le regioni meridionali e adriatiche resterebbero esposte a nuove fasi instabili con nevicate fino a quote relativamente basse. Questo scenario non è avvalorato dal Centro Meteo Europeo, che intravede invece un consolidamento dell’anticiclone.

Questo articolo è stato realizzato consultando i più recenti aggiornamenti degli autorevoli modelli proposti da ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) ed il Global Forecast System ( GFS ) per le previsioni meteo.