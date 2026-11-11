Autunno vero poi calo termico e Vortice Polare in crisi

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La fase meteorologica che vedremo è quella di un vero autunno, un autunno che non si verificava da parecchio tempo. Devo essere onesto: lo dico osservando le mappe e le proiezioni, perché al momento la stagione è un po’ anomala, anzi decisamente, ed è bene dire che l’anomalia dell’autunno 2026 proseguirà. A mio avviso su questo i modelli matematici stagionali hanno avuto una buona performance, molto meno per quanto riguarda le piogge diffuse in Italia, che non si sono verificate: in Ottobre, ad esempio, è piovuto meno che in Settembre sulle regioni settentrionali, ma non solo.

Ora però in Novembre non c’è solo la componente pioggia, c’è anche la neve sui monti, per ora, e ci sono profondissime aree di bassa pressione che vanno verso il continente europeo.

Tempesta sul Portogallo con raffiche oltre 120 km/h

Per la cronaca, un fortissimo minimo di bassa pressione, che ha delle caratteristiche a tratti tropicali, toccherà nella giornata di oggi Madeira e soprattutto il Portogallo, dove sono previste raffiche di vento anche di oltre 120-130 km/h e piogge torrenziali, con nubifragi in espansione verso la parte meridionale della Spagna.

Questa burrasca sarà poi quella che, decisamente attenuata, si porterà sull’Italia, ma attenzione, si rinvigorirà una volta entrata nel Mar Mediterraneo, nelle nostre acque che sono più calde rispetto a quelle atlantiche. Non sarà però una situazione tropicale: avremo un minimo di bassa pressione estremamente profondo sul Golfo del Leone, che poi inonderà di grandi precipitazioni le regioni settentrionali italiane, dapprima il settore occidentale e poi quello orientale, come abbiamo spiegato parlando di Giovedì 12 come giorno peggiore della settimana.

Giovedì la giornata peggiore, tra neve e aria calda

Cadrà anche la neve, però questa bassa pressione porta anche aria calda, infatti ci sono temperature che superano i 20°C, ad esempio in Sardegna e in Sicilia, e che si avvicinano ai 20°C diffusamente su molte regioni italiane, motivo per cui avremo tanta neve sulle Alpi ma spesso oltre i 2000 metri.

La giornata di Giovedì viene classificata da tutti come la peggiore della settimana. Nei giorni successivi ci sarà instabilità atmosferica nella prima parte di Venerdì, e poi un miglioramento con un’espansione temporanea, anzi estremamente temporanea, dell’alta pressione, perché l’Oceano Atlantico continuerà a spingere correnti umide da ovest. Già Domenica se ne vedranno gli effetti, con possibili aree temporalesche tra Sardegna e regioni tirreniche, quindi Toscana, Lazio e anche la Campania.

Da metà mese temperature in calo, soprattutto al Nord Italia

Questa situazione meteorologica è tipica dell’autunno, peraltro ci sarà anche un abbassamento della temperatura. Si dissolverà il vento caldo da sud e a partire da metà mese avremo condizioni atmosferiche più fresche, possiamo definirle quasi fredde, soprattutto al Nord Italia, dove la copertura nuvolosa pressoché continua, il cielo brumoso e le precipitazioni vanno ad abbassare la temperatura, perché la radiazione solare sta calando.

Non c’è un’irruzione di aria fredda estrema al momento, anche se i modelli matematici attorno al 20 Novembre pongono una considerevole discesa di aria fredda sull’Europa centro-settentrionale, e questo comporta un calo delle temperature un po’ su tutta Italia. Ci stiamo quindi veramente avviando verso una stagione autunnale vera e propria, anzi una stagione che tende a dare la mano a quella invernale.

Il Vortice Polare previsto scindersi in due

Nel frattempo abbiamo gli occhi all’insù, virtualmente, osservando le mappe del Vortice Polare, che si sta bloccando ed è previsto addirittura scindersi in due. Questo potrebbe dare degli effetti per la prima parte di Dicembre con flussi di aria molto fredda, ma non sappiamo se andranno a colpire l’Italia, un tema che abbiamo affrontato sia a proposito del Vortice Polare che collassa con possibili effetti in Europa a inizio Dicembre, sia dello Stratwarming record di Novembre.

Una normalità dentro l’anomalia

Il succo della mia considerazione è che abbiamo una sorta di normalità nell’anomalia. Lo so che è un controsenso, ma dal punto di vista sinottico l’atmosfera, cioè alte e basse pressioni, perturbazioni e discese di aria fredda, rientra nella normalità. Molto diverso è invece l’effetto sulla temperatura, perché viviamo in un pianeta che si è riscaldato e i valori sono superiori rispetto al passato.

Per avere temperature in linea con quelle di un tempo dovremmo avere discese di aria fredda più massicce, cioè un coinvolgimento dell’Italia da parte di quelle masse d’aria che colpiranno la Germania, la Francia settentrionale e le Isole Britanniche, ma per ora questo non succederà, così sembrerebbe.

Fine mese: il modello matematico americano vede il freddo

Ci sono tuttavia delle discrepanze tra i modelli matematici sul lungo termine. Il modello matematico americano, ad esempio, prospetta una discesa di aria fredda imponente sulla Scandinavia, sull’Islanda e sul nord della Russia, con aria piuttosto fredda in arrivo verso l’Europa centrale e addirittura l’Arco Alpino e il settore adriatico, ma siamo verso fine mese.

Questa situazione atmosferica è da tener d’occhio, perché il modello matematico americano ha comunque una buona affidabilità, però a questa distanza temporale dobbiamo attendere conferma. Insomma, un barlume di normalità c’è dal punto di vista della sinottica atmosferica, ovvero della distribuzione di alte e basse pressioni, ma per quanto riguarda la temperatura vedremo, perché potrebbe esserci la sorpresa.

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