Seguici su Google

Gli step indicati in tempi non sospetti sembra possano realizzarsi. Il dominio anticiclonico, che anche negli ultimi giorni ha causato condizioni meteo climatiche a dir poco insolite – per alcune regioni, ad esempio Sicilia e Sardegna, si può parlare tranquillamente di un ritorno di fiamma dell’Estate – sta per cedere di schianto

L’elemento di maggior rilievo è rappresentato certamente da un’accelerazione depressionaria del Nord Atlantico, in grado di estendere le proprie maglie depressionarie verso l’Europa centro settentrionale. Come già riportato in un precedente approfondimento si sta strutturando un complesso sistema ciclonico che dovrebbe ricevere costante alimentazione oceanica.

Per questo motivo i modelli matematici hanno cambiato rotta, per questo motivo le ultimissime emissioni lasciano intravedere svariate perturbazioni nei prossimi giorni. Non intendiamo dare tutto per scontato, abbiamo infatti evidenziato la vicinanza dell’Alta Pressione costretta a schiacciarsi sui paralleli ma pronta ad approfittare anche del più piccolo tentennamento da parte dell’Oceano Atlantico.

Detto ciò, lo step successivo dovrebbe contemplare il freddo. Quando? Il periodo resta sempre quello: l’ultima decade di Novembre. Le cause idem, ovvero il forte riscaldamento strastosferico e conseguentemente il possente indebolimento – una vera e propria crisi – del Vortice Polare.

Non sappiamo quanto possa incidere alle nostre latitudini e non siamo in grado di prevedere gli effetti che tale dinamica potrebbe avere sulla circolazione atmosferica emisferica. E’ giusto ricordare che tali effetti, spesso e volentieri, sono totalmente imprevedibili perché appartenenti a quelle dinamiche fortemente anomale e difficilmente interpretabili anche dai centri di calcolo internazionali.

Quel che possiamo ipotizzare, in virtù di innumerevoli eposidi del passato, è una possente irruzione artica a cavallo tra l’ultima decade di Novembre e la prima di Dicembre. No, non stiamo procrastinando i tempi, semplicemente stiamo prendendo in considerazione il tempo di tolleranza necessario affinché tali dinamiche possano effettivamente realizzarsi.

Poi sì, non è detto che anche in presenza di una massiccia irruzione artica si abbia il coinvolgimento delle nostre regioni, ma queste sono questioni che riguardano il tema previsionale. Una previsione, a così lunga gittata, non ha minimamente ragion di esistere. Anzitutto andrà confermato lo stravolgimento della circolazione atmosferica, dopodiché si potranno valutare eventuali ripercussioni meteo su di noi.

Quel che emerge, comunque, è una chiara accelerazione autunnale che rischia di sfociare anche in un’accelerazione invernale a dir poco precoce e dopo aver passato settimane a commentare temperature ampiamente superiori alle medie stagionali sarebbe senz’altro una grande notizia.