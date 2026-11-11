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Autunno a manetta nel corso dei prossimi dieci giorni. Come già anticipato in altri nostri approfondimenti, il quadro meteo europeo sarà del tutto tipico di questo periodo, dettato dalla presenza di un intenso flusso di correnti occidentali provenienti dall’Oceano Atlantico. Si tratterà di una serie di fronti che, a più riprese e quasi in successione, bagneranno l’Italia in molte sue parti. È quindi un tipo di tempo del tutto consono al periodo e, anzi, a ben vedere, non ci saranno nemmeno minimi profondi né depressioni capaci di coinvolgere in maniera continuativa le basse latitudini, ma semplicemente un flusso che si abbassa, come è logico che sia.

Che cosa aspettarci

Facile: meteo dinamico e variabile, con piogge distribuite sul territorio, anche se prevarranno nelle zone più esposte ai flussi da sud-ovest, alternate a temporanee pause asciutte. Ne consegue che le aree più interessate dalle precipitazioni saranno soprattutto le regioni settentrionali e i settori tirrenici, mentre il versante adriatico e buona parte del Sud rimarrebbero spesso in ombra, a causa della presenza, per loro poco favorevole, dei flussi sud-occidentali. Sulle Alpi tornerà a cadere la neve, ma soltanto a quote decisamente alte per il periodo, generalmente superiori ai 2000 metri, valore che fino a pochi decenni fa sarebbe stato tranquillamente possibile a metà ottobre. Basti pensare che l’Appennino non dovrebbe essere interessato da nevicate, se non per qualche imbiancata sporadica e non degna di nota. E ricordo che siamo oramai nel cuore di novembre…

Un flusso continuo

Anche andando ad analizzare le mappe, tra il 18 e il 19 novembre potremo avere precipitazioni sparse al Nord e lungo il versante tirrenico, con fenomeni alternati a momenti di maggiore stabilità. Le regioni adriatiche e gran parte del Mezzogiorno, fatta eccezione per la Campania, rimarranno costantemente in ombra. Dalla cartina che vi mostriamo si può notare la grossa differenza tra ovest ed est: le tirreniche subissate dalle piogge, praticamente senza soluzione di continuità, le adriatiche quasi sempre ai margini dei fenomeni, con cieli nuvolosi o velati ma anche ampi spazi di sereno.

Andando oltre…

Possibile cambiamento solo dopo il 20 novembre. Secondo le attuali proiezioni del modello GFS, il flusso occidentale potrebbe lentamente attenuarsi e, al suo posto, ritornare un anticiclone che però non sembra proprio essere particolarmente invadente. Ricordiamo inoltre che, in questa stagione, un anticiclone anche ben strutturato difficilmente dà temperature alte nei bassi strati. Piuttosto, il problema è che fonderà la neve in quota; ma non è ancora chiaro né se ci sarà l’anticiclone né, tantomeno, a quali valori arriveremo con lo zero termico. Questo perché, nei bassi strati, dovremo fare i conti con una grande quantità di nebbie e foschie, soprattutto in pianura e nelle zone più basse, dove l’umidità si accumula e la debolissima radiazione solare non riesce a prosciugarla. Quindi, in definitiva, prepariamoci a una decina di giorni di fasi meteo di stampo prettamente autunnale, per poi avere un probabile ritorno dell’alta pressione negli ultimi giorni del mese. Ma sarà tutto da confermare, in quanto non è detto che ci sia una pausa asciutta e mite…

Credit

L’articolo è stato redatto analizzando attentamente i run dei modelli meteo seguenti e rieditati dall’autore: ECMWF, Global Forecast System del NOAA, ICON, AROME, ARPEGE