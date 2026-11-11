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C’è particolare attenzione sull’intensa perturbazione in arrivo da ovest, ma il meteo sta sorprendendo anche per le temperature insolite al Centro-Sud e sulle due Isole Maggiori. Il caldo fuori stagione è improvvisamente esploso, per effetto del richiamo di correnti di Scirocco e Libeccio che precedono l’approssimarsi del vortice ciclonico dalla Penisola Iberica. L’impennata termica riguarda più direttamente le due Isole Maggiori, dove si sono misurati picchi anche di 29 gradi in alcune località della Sicilia.

Il caldo anomalo si protrarrà ancora per le prossime 48 ore, sempre con picchi localmente molto elevati per il periodo, in quelle zone più esposte al vento di caduta dai monti. In questo modo la discesa forzata di una massa d’aria già molto mite in quota determina un surriscaldamento adiabatico sino ai bassi strati. Indubbiamente siamo dinanzi ad un respiro caldo decisamente insolito nel cuore di novembre. L’aumento termico si sta estendendo anche alle zone peninsulari con picchi spesso sopra i 20 gradi anche sulle regioni centrali, mentre risulta molto più attenuato al Nord.

Il respiro africano ci accompagnerà fino alla giornata di Venerdì 13 almeno per quanto concerne le regioni meridionali, poi dovrebbe man mano sfumare. Sul finire della settimana entrerà in scena aria più fredda, al seguito del vortice depressionario una volta che sfilerà sui Balcani. Ci attende un deciso calo delle temperature, ma questo non significa che arriverà il freddo. Più semplicemente, i valori si riporteranno verso la norma al Centro-Sud.

Calo termico nel weekend, ma sarà un semplice ritorno a condizioni più normali

La fase clou del richiamo caldo africano si concretizzerà prima dell’avvento della perturbazione, la quale investirà Giovedì 12 il Nord ed medio-alto versante tirrenico. Naturalmente in questa fase le temperature diminuiranno sulle zone del Centro-Nord coinvolte dal maltempo, ma non sul resto d’Italia e specie al Meridione dove i valori si manterranno ben superiori alla media, sotto l’imperversare di venti sostenuti meridionali. Il tepore sarà accompagnato da una sostenuta ventilazione sino a burrasca dapprima di scirocco e libeccio, poi nel weekend cambierà tutto ed irromperà la Bora.

Visto il notevole afflusso di queste masse d’aria così temperate, la neve resterà confinata a quote decisamente elevate in montagna, in genere a quote superiori ai 2000 metri anche sull’Arco Alpino. Solamente verso la fase finale del maltempo, alla conclusione dei fenomeni la neve potrebbe cadere a quote più basse per l’ingresso d’aria più fredda. La rinfrescata favorirà un ritorno a valori più tipici del periodo, tranne che all’estremo Sud dove insisteranno ancora flussi d’aria molto mite.

Difficile parlare di inverno, vista l’assenza del freddo. Lo sguardo è però proiettato alla nuova stagione, per iniziare a scrutare e capire cosa ci attende. Una svolta improvvisa potrebbe realizzarsi nelle prossime settimane e in modo particolare al mese di dicembre che potrà essere decisivo sulle future sorti della stagione. Le aspettative al momento non sono così promettenti per gli amanti del gelo della neve, ma alcuni indizi fanno ben sperare in un qualcosa di più o un maggiore dinamismo degli ultimi anni. Ci sono le condizioni per assistere a colpi meteo a sorpresa.

Questo articolo è stato realizzato consultando i più recenti aggiornamenti degli autorevoli modelli proposti da ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) ed il Global Forecast System ( GFS ) per le previsioni meteo.