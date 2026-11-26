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Continua a essere attiva sul Mediterraneo centrale l’ennesima bassa pressione di matrice oceanica, che nelle ultime ore ha disseminato piogge e temporali diffusi sull’Italia. Altri rovesci arriveranno, sebbene per oggi via via più irregolari e localizzati, poi più concentrati al Centro-Sud e sul medio e basso Adriatico tra domani e il weekend. Quest’ultima azione instabile del mese, nella sua evoluzione verso est, richiamerà anche correnti settentrionali progressivamente più fredde, quindi il finale di novembre sarà all’insegna di un calo termico generalizzato e di un contesto decisamente più invernale.

Pressione in recupero, ma niente anticiclone stabile per tutti

In riferimento al quadro barico, c’è in prospettiva un certo recupero della pressione, non eclatante, quindi non aspettiamoci un anticiclone stabilizzante per tutti. Certamente, però, l’instabilità, specie con l’avvento di dicembre, almeno nei primi 4/5 giorni, si annuncia più fiacca e circoscritta. Le regioni del Nord, in particolare, già da domani saranno libere dalle piogge e poi, con buona probabilità, continueranno a essere mediamente asciutte anche nel corso della prima settimana del nuovo mese; lo stesso varrà, progressivamente, per la Toscana e l’alto Tirreno.

Adriatico e Sud più esposti ai refoli freddi da est

Più fastidi, invece, potranno aversi sulle aree del medio e basso Adriatico, su quelle meridionali e, in forma più saltuaria, anche su alcune del medio e basso Tirreno, per una maggiore influenza su questi settori di refoli di aria più freddina da est, che riusciranno ad affluire lungo il bordo orientale dell’alta pressione.

Dunque, tra l’ultimo weekend di novembre, il prossimo, e poi la prima settimana di dicembre, si prospetta un contesto più freddo in generale, con via via, specie da dicembre, diffuse gelate notturne e mattutine. Nel contempo, le aree adriatiche e meridionali, e per qualche fase anche quelle centro-meridionali tirreniche, potranno avere fastidi instabili di debole intensità e in forma localizzata, alternati a fasi asciutte e con più schiarite; sul resto dell’Italia, bel tempo prevalente e ampie schiarite soleggiate. Non si vedono, però, sussulti di particolare rilievo, specie in termini invernali, fino al 5/6 dicembre circa.

Verso l’Immacolata la possibile svolta invernale

Una svolta più intrigante, di tipo invernale, continua invece a vedersi nei forecast a partire da quelle date, verso l’Immacolata e poi verso metà mese. Ricordiamo che le tendenze oltre i 10 giorni sono solo indicative e non hanno alcuna validità previsionale, ma vogliamo altresì sottolineare che il modello europeo, nella sua versione long range, continua a mostrare prospettive più invernali per il Mediterraneo centrale e per l’Italia. Sarebbe, e da qui il condizionale è d’obbligo, nel corso della seconda settimana di dicembre che potrebbe realizzarsi un’impostazione barica favorevole all’azione di un flusso più freddo continentale verso il nostro bacino, magari foriero di basse pressioni a carattere invernale e anche di nevicate a quote medio-basse.

Il quadro ensemble ECMWF tra il 6/7 e il 13/14 dicembre

Nell’immagine di copertina è rappresentata la configurazione barica media attesa nella settimana compresa tra il 6/7 dicembre e il 13/14 del mese, stando al quadro ensemble del modello europeo ECMWF appena aggiornato. Si tratterebbe di un prospetto circolatorio tipicamente invernale, con blocco anticiclonico sul centro-ovest dell’Europa e circolazione fredda continentale indirizzata con asse verso il bacino centrale del Mediterraneo, capace di coinvolgere in un’instabilità fredda buona parte dell’Italia. Se si realizzasse così come prospettato, questo tipo di configurazione sarebbe in grado di portare anche nevicate diffuse fino a quote basse o collinari su gran parte del Paese.

Dunque, teniamo presente questo scenario, per di più prospettato da diversi giorni e per la medesima fase, quindi con credibilità crescente, anche se va considerato con la dovuta cautela, poiché si tratta pur sempre di una tendenza a lungo termine suscettibile di variazioni. In merito seguiranno periodici aggiornamenti nelle nostre rubriche sul medio-lungo periodo. Su elaborazione dati del Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio-Lungo Raggio (ECMWF).