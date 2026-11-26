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L’Inverno, improvvisamente, si sta facendo strada verso l’Italia. Le condizioni meteo climatiche saranno ben diverse da quelle osservate recentemente, lo saranno in particolare nel corso del weekend allorquando l’aria fredda presente sull’Europa orientale lambirà le nostre regioni

Temperature destinate a crollare, ovunque. Precipitazioni che tuttavia dovrebbero concentrarsi maggiormente sulle regioni adriatiche e del Sud, laddove la quota neve è destinata ad abbassarsi con decisione. Ma stante le attuali proiezioni modellistiche dovrebbe rivelarsi “una toccata e fuga”, difatti già nel corso della giornata di domenica la pressione dovrebbe risalire, il tempo miglioramento e successivamente le temperature risalire.

Ma è a questo punto che la dicotomia modellistica non consente di sciogliere la prognosi. Se avete letto i recenti approfondimenti saprete che i centri di calcolo internazionali stanno prendendo strade opposte: da un lato c’è chi ipotizza una prima decade di Dicembre fortemente invernale, dall’altro lato c’è chi sostiene – tanto per cambiare – la tesi anticiclonica.

A questo punto è necessario mettere in campo l’esperienza. Sì, perché anche qualora dovesse realizzarsi l’ipotesi anticiclonica in realtà nelle code dei modelli matematici europei emergono segnali di gran freddo. L’Alta Pressione, infatti, andrà a posizionarsi sull’Europa occidentale mentre il flusso zonale – complici gli effetti del recente collasso del Vortice Polare – dovrebbe frenare. Tale frenata potrebbe favorire, entro la conclusione della prima decade di Dicembre, un’espansione anticiclonica verso nord.

Tale manovra, se confermata, innescherebbe a sua volta una possente discesa d’aria fredda direttamente dal Circolo Polare Artico e il Mediterraneo centrale potrebbe rappresentare uno degli obbiettivi principali.

I centri di calcolo americano anticipano i tempi, peraltro mostrandoci persino soluzioni gelide da est, quelli europei li procrastinano ma il risultato potrebbe essere lo stesso: freddo e neve. Ora, detto che avevamo ipotizzato un’accelerazione invernale entro fine mese non possiamo far altro che perseguire la medesima direzione in virtù del fatto che i segnali sono più che mai evidenti.

Certo, nessuno ha la sfera di cristallo e si sta pur sempre parlando di trend evolutivi, ma gli effetti del violento riscaldamento stratosferico dovrebbero iniziare a manifestarsi proprio ora e potrebbero condizionare una larga fetta del mese di Dicembre.