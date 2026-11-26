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Il maltempo scende al Sud, rovesci già dal mattino

La perturbazione che mercoledì ha interessato soprattutto il Centro-Nord si sposta verso sud-est. Giovedì 26 novembre le piogge raggiungeranno parte del Meridione già al mattino, con rovesci localmente intensi e la possibilità di temporali. Calabria, Sicilia nord-orientale e Puglia meridionale rientrano tra le zone più esposte nella prima parte della giornata. Nel frattempo sul Nord-Ovest si faranno gradualmente strada le schiarite.

Le piogge più probabili nella prima parte di giovedì

La distribuzione dei rovesci varierà anche tra località vicine. In Calabria e nel nord-est della Sicilia le fasi di pioggia potranno alternarsi a pause asciutte. Più a est, anche il sud della Puglia potrà essere raggiunto dalle precipitazioni. La presenza di temporali renderà più difficile stabilire con precisione l’ora e la durata dei passaggi più intensi nei singoli comuni.

Sul versante ionico il libeccio potrà soffiare ancora teso o forte, mentre il fronte si allontana. Una pausa della pioggia potrà quindi coincidere con condizioni ancora ventose, soprattutto sui litorali aperti. La ventilazione tenderà a cambiare a seconda dell’esposizione della costa, con differenze tra i promontori e le baie riparate.

Verso sera migliora, venerdì resta qualche rovescio

Nella seconda parte di giovedì la fase perturbata dovrebbe attenuarsi su parte del Sud. Più a ovest potranno persistere rovesci locali tra il Lazio e la Sardegna occidentale. Nelle regioni meridionali l’orario delle prime schiarite dipenderà dalla velocità con cui il fronte si sposterà verso est.

Venerdì 27 novembre rimarrà la possibilità di nuove piogge, soprattutto sui settori tirrenici del Sud. Tra venerdì e sabato l’attenzione si sposterà anche verso il medio Adriatico, dove il calo delle temperature potrà accompagnarsi ad altre precipitazioni, in vista di un weekend più freddo. Nel breve termine il passaggio da seguire resta quello di giovedì mattina, quando i rovesci potranno risultare più intensi sul Meridione.