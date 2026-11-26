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Osservando i vari modelli matematici si ha l’impressione che si stia per chiudere un capitolo, quello delle precipitazioni autunnali. Effettivamente dal 1° dicembre avremo una svolta dal punto di vista della stagione, con l’inizio dell’inverno meteorologico, e alla fin fine tutto lo scenario europeo sembra prepararsi allo scoccare di questo evento. È un evento legato esclusivamente alla statistica meteorologica, infatti l’inverno astronomico inizierà il 21 dicembre.

Ma vediamo cosa sta succedendo di così mastodontico da cambiare lo scenario europeo. Sull’Europa più orientale, in Russia, è emersa un’area di alta pressione continentale, che in una prima fase ha cominciato a spingere aria fredda verso est. Quest’aria fredda ha provocato le prime nevicate sulla città di Mosca, una neve che inizialmente non ha fatto presa al suolo. Successivamente la temperatura è ulteriormente diminuita e adesso c’è un’area di bassa pressione che sta spingendo aria fredda dalle regioni artiche: l’Artico russo.

Bassa pressione sull’Italia, poi alta pressione sui Paesi Baltici

Sull’Italia abbiamo i residui di una bassa pressione ben organizzata, soprattutto sulle regioni settentrionali, che poi si porterà al Sud portando pioggia e temporali. Successivamente avremo, come abbiamo già detto varie volte, un flusso di aria fredda proveniente da est. Nel fine settimana si andrà infatti formando una poderosa area di alta pressione sui Paesi Baltici, che però non rimarrà lì ferma e sarà molto dinamica. Da ovest ci saranno dei tentativi da parte delle correnti oceaniche: quel flusso proveniente dalle regioni caraibiche, diretto verso nord-nord-est, toccherà le Isole Britanniche, ma già lì si farà sentire l’alta pressione, che a questo punto sarà diretta più verso la Scandinavia e ancora più a nord, verso l’Islanda.

In Europa le condizioni meteo miglioreranno diffusamente, anche se rimangono varie incognite, perché ci saranno delle basse pressioni vaganti soprattutto in area mediterranea e sull’Europa orientale. Queste basse pressioni acquisiranno aria fredda e ci saranno nevicate a quote basse, tanto che ad esempio nei Balcani sono previste bufere di neve diffuse sul settore centro-settentrionale, con neve addirittura in pianura.

Irruzione fredda dai Balcani verso il Sud Italia

Sabato è attesa un’irruzione d’aria fredda proprio dai Paesi balcanici verso le regioni meridionali italiane, ma non sarà un’ondata di gelo vera e propria. Ci sarà un brusco calo della temperatura, che comunque si farà sentire gradualmente, soprattutto laddove ci saranno delle precipitazioni. Sembra che per parecchi giorni al Sud Italia ci siano condizioni di instabilità atmosferica causate proprio dal contrasto con l’aria fredda proveniente dai Balcani. È un fenomeno abbastanza comune, che abbiamo già visto varie volte e che porta precipitazioni anche a quote basse sotto forma di neve. Al momento, però, non c’è un vero e proprio gran maltempo, a meno che non parliamo della bassa pressione che scenderà da nord.

Verso l’Immacolata il freddo da est si rinforza

Il punto è questo: con i primi giorni di dicembre avremo una caratteristica che andrà a dominare sullo scenario europeo, quella dell’aria fredda proveniente da est, che andrà addirittura rinforzandosi nel corso dei giorni, verso l’Immacolata. Per ragioni di sinottica atmosferica, cioè di dove si posizioneranno alte e basse pressioni, sarà favorita la spinta di aria fredda proveniente anche da est dei Monti Urali verso l’Europa orientale. E attenzione, c’è anche il tentativo di invadere l’Italia, anche se non in maniera massiccia: non parliamo di ondate di gelo ma di ondate di freddo. A questo punto la temperatura si abbasserà abbastanza, anche se mancheranno quelle precipitazioni che possono portare grandi nevicate, così sembrerebbe.

La neve in pianura al Nord resta un’ipotesi

Su questo, però, cominciamo a mettere le virgolette, perché ci sono varie proiezioni (ma qui siamo nel campo del lungo termine) che prospettano anche il rischio di precipitazioni sparse a carattere nevoso persino in pianura al Nord Italia. Accadrebbe laddove i venti provenienti da est e da nord faranno da Stau a ridosso dei rilievi, cioè dove bloccheranno le nubi, e quindi ci saranno delle precipitazioni. È scarsissima la possibilità di neve diffusa in Pianura Padana, e sul settore occidentale proprio non se ne vede, ma potrebbe nevicare ad esempio in Emilia-Romagna, per dire. Ho detto potrebbe perché questa non è una previsione meteo, siamo molto distanti e parliamo del periodo che va verso l’Immacolata, che però nei modelli matematici a 2 settimane, mostrano delle novità eclatanti per questi anni.

Cosa dicono ECMWF e GFS

La linea di tendenza va verso un gran raffreddamento, in un contesto di previsioni mensili che vedono tutta l’Europa, anche quella orientale, con temperature sopra la media, Italia compresa. Queste le smentiscono però le previsioni del centro meteo europeo ECMWF e anche del modello matematico americano GFS. Sostanzialmente sono queste le previsioni più attendibili rispetto a quelle mensili o stagionali, anche se dopo cinque giorni di validità hanno anch’esse un margine di errore ampio: tutto potrebbe cambiare e non c’è affidabilità al 100%. Il fatto stesso però che entrambi i modelli matematici vedano, in una visione d’insieme, un raffreddamento rende questa linea di tendenza da considerare.

C’è però un ma: in giro per l’Europa ci sono troppe alte pressioni. Quello che si vede sono alte pressioni un po’ ovunque, con l’alta pressione sull’Europa centrale e anche sull’Italia e una marginale influenza di aree di bassa pressione mediterranee. Ma si sappia, i modelli matematici sul lungo termine sono, passatemi il termine non proprio tecnico, ballerini, e c’è addirittura chi di questi pone una bassa pressione sulla Scandinavia e un’irruzione di aria fredda e instabile verso l’Italia. A quel punto il Nord sarà sotto la protezione dell’arco alpino, ma le possibili precipitazioni si presenteranno altrove. Con questa aria fredda in circolo potrebbero esserci nevicate anche a quote collinari, soprattutto sulle regioni adriatiche e sulla penisola, parliamo mediamente dell’Appennino. Grandi nevicate sulle Alpi, al momento, non se ne vedono più, e questa è l’altra notizia. Si vede però il consolidamento della neve che sta cadendo attualmente, soprattutto sulle piste sciistiche, grazie al consistente abbassamento della temperatura, e questo calo termico si farà sentire anche in quota.

Nord Italia tra gelate notturne e nebbie

Il Nord, dove con i vasti anticicloni si possono avere gelate notturne anche rilevanti, man mano che arriverà l’aria fredda. Parliamo comunque di un freddo nel range della media, anche se importante, con minime che potranno scendere anche a -5°C in alcune zone di pianura, se non un pochino sotto, mentre di giorno si andrà diffusamente sopra 0°C. Si potranno però formare le nebbie e, attenzione, soprattutto nella prima fase le nebbie persistenti possono dare origine a gelate per buona parte della giornata e a un clima molto umido e freddo, proprio quel freddo che ti entra nelle ossa.

Con l’alta pressione, sostanzialmente, ci sarà una sosta delle grandi precipitazioni al Nord, quelle che abbiamo visto in questi giorni e che tra le altre cose sono state ben distribuite. Anche questa è una novità, perché con questa perturbazione, al Nord Italia è piovuto abbondantemente dappertutto ed è anche nevicato, diffusamente già sui 1000 metri di quota sul settore occidentale e sopra i 1500-1700 metri sul settore orientale. Fanno eccezione alcune aree del Friuli, dove nevica a quote più basse, ma lì siamo già in un territorio che inizia ad avere un’influenza balcanica, con l’aria fredda che arriva da est.

Un dicembre dinamico e pieno di imprevisti

Insomma, ci sarebbe molto da dire e molto da raccontare: potrebbe essere un dicembre dinamico, con svolte e imprevisti. Non fermiamoci al meteo che vedete sugli smartphone o sulle varie app, perché soprattutto dopo pochi giorni di validità tutto può cambiare, sia in meglio che in peggio, ovviamente dipende dai punti di vista e da ciò che si preferisce. Comunque, si formerà il cuscinvetto d’aria fredda in Val Padana, poi non so se servirà a portare qualche nevicata nel seguito. A quel punto sarà tutta una questione di sinottica atmosferica favorevole.

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