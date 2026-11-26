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La neve in Italia ha perso la sua normalità

Ogni inverno si parla del rischio neve come se questo fenomeno atmosferico, per l’Italia, fosse qualcosa di normale. Parliamo del 2026, del 2025, e andiamo indietro negli anni, direi anche ben oltre dieci: in tutto questo lasso di tempo la neve in Italia ha perso la sua normalità dal punto di vista statistico. Ciò che sta succedendo negli ultimi 15 anni circa emerge con relativa chiarezza, perché in questo periodo abbiamo avuto un cambiamento climatico non solo numerico ma vistoso, vistoso perché è tangibile, lo possiamo sentire e vedere. Laddove in collina, ad esempio nel Centro Italia e nelle regioni dell’Adriatico meridionale, si vedeva la neve ben più di una volta all’anno, ora non si vede praticamente più. L’esempio più eclatante è quello dell’area geografica italiana più popolata, la Pianura Padana, dove la neve non compare più.

Perciò, ogni volta che parliamo di freddo e di previsioni potenziali di neve, ci imbattiamo in questa realtà, che è concreta e non è fantasia. I modelli matematici di previsione possono ipotizzare fenomeni anche nevosi, tuttavia, rispetto agli altri anni, hanno ridotto gradualmente le previsioni e le occasioni di neve, come se avessero percepito questo cambiamento climatico. Questo anche perché sono cambiate le configurazioni sinottiche su larga scala, a livello geografico e non solo di macroregione: ad esempio i blocchi atmosferici con le alte pressioni in Europa sono divenuti, durante la stagione invernale, una costante, e praticamente tolgono la neve non solo all’Italia ma anche a Paesi dove le nevicate erano ben più frequenti e probabili. Un caso per tutti è quello della Germania e della Baviera, ma immaginatevi tutte queste aree, comprese ad esempio l’Ungheria, la Repubblica Ceca e la Slovacchia, e poi andiamo ai Balcani centro-settentrionali: tutte queste regioni, che vedevano inverni con svariati giorni di neve e di gran gelo, hanno registrato un crollo considerevole delle giornate nevose e fredde. Il cambiamento è profondo, e per questo è utile cercare i dati, soprattutto quelli italiani, da fonti autorevoli. Secondo queste fonti, ecco cosa è successo all’inverno italiano per quanto riguarda le temperature.

L’inverno italiano si è riscaldato di circa 1°C

L’inverno italiano si è riscaldato di circa 1°C. Confrontando il periodo 1980-2010 con il 2011-2025, la temperatura media nazionale è aumentata di 1,1°C a Dicembre, di 1,0°C a Gennaio e di 1,1°C a Febbraio.

Se si restringe il confronto agli ultimi dieci anni disponibili, il 2016-2025, emerge soprattutto Febbraio, con +1,8°C rispetto al 1980-2010. Sono calcoli sulla serie nazionale della Climatic Research Unit dell’Università dell’East Anglia, versione CRU-CY 4.10, aggiornata al 2025.

Febbraio è il mese più sensibile alla scelta del periodo. Sull’intero quindicennio il suo aumento è simile a quello di Dicembre; limitandosi al 2016-2025, invece, Febbraio raggiunge 8,48°C, contro i 6,67°C del periodo storico. Due valori aiutano a capire quanto pesi la variabilità di questo mese: Febbraio 2012 ebbe una media nazionale di appena 3,5°C, mentre Febbraio 2024 raggiunse 10,2°C. Il primo entra nel confronto sui quindici anni ed esce da quello sugli ultimi dieci. Le due cifre da tenere distinte, quindi, sono circa +1°C per l’intero inverno nel 2011-2025 e +1,8°C per il solo Febbraio nel 2016-2025.

Gennaio 1985, il chiodo fisso che torna ogni anno

Ed ecco il chiodo fisso che torna tutti gli anni, il famoso Gennaio 1985, preso come paragone non perché sia replicabile, anche se potenzialmente prima o poi potrebbe succedere qualcosa di simile, ma per ciò che accadde in quell’inverno, anzi in quel Gennaio. Si ebbe una situazione di freddo siderale su buona parte dell’Italia e in molte regioni europee gelarono i fiumi. A Firenze, nella stazione di Peretola, si toccò una minima di circa -23°C, e non è un errore, mentre varie stazioni meteo della Toscana toccarono temperature sotto i -20°C e in Pianura Padana si arrivò anche a -25°C. Poi ci fu la grande nevicata del Nord Italia, la neve su Roma e in pianura sulla Sardegna: insomma, ci fu una stagione in cui, per un periodo piuttosto lungo, pari a circa un mese, le condizioni atmosferiche erano estremamente anomale. Era successo che si era praticamente aperta quella che potremmo chiamare la porta della Siberia.

Quanto al gelo e alla neve, la serie dà anche una misura del freddo di alcuni mesi storici. Gennaio 1985 registrò una media italiana di 3,1°C, oltre 3°C sotto la media di Gennaio del 1980-2010. La media nazionale permette di confrontare il contesto termico di allora con quello recente; per quantificare quanto siano cambiati i giorni di gelo o la frequenza delle nevicate in pianura servono invece osservazioni giornaliere e locali.

Il dato nazionale e l’aggiornamento al 2026

Per l’intero territorio italiano, uno studio dell’Università degli Studi di Milano ha ricostruito una diminuzione dell’estensione della superficie innevata di circa il 4% per decennio nel periodo 1951-2022, usando la rianalisi ERA5-Land e confrontandola con le osservazioni satellitari disponibili dal 2001. È un dato nazionale sulla superficie coperta dalla neve: per attribuire una percentuale ai centimetri caduti dal 1980 occorre invece fare riferimento alle serie di neve fresca, come quelle misurate sull’arco alpino.

Per la stagione 2025-2026, la Fondazione CIMA documenta bene quanto conti anche la velocità di fusione. A metà Aprile 2026 l’acqua immagazzinata nella neve italiana era circa l’11% sotto la media del periodo; al 14 Maggio il deficit aveva raggiunto il 48%, dopo settimane calde e secche. Quel 48% descrive quanta acqua restava nel manto a Maggio e va tenuto distinto dalla quantità di neve caduta durante l’inverno.

Cambiamento Climatico ed emissioni, la buona notizia che non basta

Da tutto questo si deduce che c’è un cambiamento del clima, e non è fantasia. Ovviamente c’è chi sostiene che si tratti di un ciclo, e possiamo anche accettare questa ipotesi, però a livello globale c’è un aumento della temperatura correlato all’incremento della CO2 e dei vari gas serra, alcuni dei quali più gravosi di altri per l’incremento della temperatura. Peraltro c’è una notizia recente: l’IPCC ha pubblicato un comunicato in cui sostiene che l’aumento della temperatura entro il 2100 sarà inferiore a quei 4°C rispetto al periodo preindustriale che erano previsti, perché a livello globale, in varie macroregioni e Stati, si sta procedendo a una riduzione delle emissioni di gas serra, ad esempio in Europa, ma non solo. Sta avvenendo anche in Cina, dove varie metropoli venivano avvolte da uno smog che toglieva praticamente il respiro, e dove adesso si sta andando avanti in maniera impressionante nella riduzione delle emissioni, addirittura ben più che in Europa.

Tanto che si osserva un controsenso sia in Europa sia in Cina: c’è un aumento della temperatura diurna perché, con la riduzione dello smog e del pulviscolo atmosferico, la radiazione solare ha una maggiore efficacia e fa emergere quell’incremento di temperatura derivante proprio dal cambiamento del clima, che prima era schermato da quella patina in sospensione nell’atmosfera. C’è quindi anche questa buona notizia, ci sarà un riscaldamento climatico inferiore, tuttavia il riscaldamento climatico sarà imponente, e questa è la notizia reale.

Poi ci sono molte opzioni di cui si discute sulla possibilità di alterare il clima, ma sono tutte ipotesi, anche perché indurre un cambiamento potrebbe avere conseguenze sconosciute sul tempo atmosferico, e a oggi nessuno sta modificando il clima su larga scala. Su piccola scala ci sono invece aree dove vengono alterate le condizioni climatiche, anzi meteorologiche per essere precisi, incrementando ad esempio la piovosità; poi ci sono aree dove, piantando migliaia o milioni di alberi, si è ottenuto un cambiamento del clima e un arretramento della desertificazione. Anche questa è comunque una modifica del clima, ma in senso decisamente naturale, perché piantare alberi non è di certo come sparare in atmosfera sostanze che riducono, ad esempio, gli effetti della radiazione solare, e di teorie del genere ce ne sono mille altre.

Neve sulle Alpi e crisi delle stazioni sciistiche

Fatto sta che, tornando al nostro Paese, perché è da qui che nasce questo articolo, in Italia abbiamo anche una sensibile riduzione della nevosità, non solo percepita ma confermata dai numeri: ci sono statistiche precise sulla nevosità alpina e anche sulla quota neve, con dati che indicano in quali mesi si registra l’innalzamento maggiore sulla regione alpina. La regione alpina è sensibilissima, e lo è sicuramente anche l’Appennino, ma la distribuzione delle piste e delle attività legate allo sci è decisamente più densa sulle Alpi, vista anche l’altitudine e la predisposizione geografica. Per questo diverse aree sciistiche sono entrate in crisi e alcune sono state addirittura chiuse: negli anni ’80 certe stazioni potevano contare su nevicate a quote decisamente più basse, oggi invece sono chiuse, e perfino alcune poste ben oltre i 1.500 metri sono in difficoltà.

Peraltro tutte le stazioni sciistiche sono dotate di impianti di innevamento artificiale, proprio perché non c’è solo un problema di temperatura, ma anche di frequenza delle nevicate: durante la stagione invernale ci sono lunghi periodi di siccità, quindi assenza di neve nonostante le basse temperature, e in quelle circostanze la neve viene prodotta artificialmente. Ovviamente non è la stessa cosa sciare in un paesaggio innevato in modo naturale rispetto a quelle strisce bianche tra l’erba secca che a volte abbiamo visto, frutto di sistemi di innevamento artificiale che, allo stesso tempo, producono inquinamento e un’alterazione dell’ambiente.

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