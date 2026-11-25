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Una nuova fase perturbata è entrata nel vivo sull’Italia, nell’ambito di un meteo novembrino particolarmente dinamico. Una breve pausa aveva caratterizzato l’avvio di settimana, ma poi il nuovo guasto si è iniziato a concretizzare nella serata di Martedì 24 a partire dal Nord-Ovest. Le precipitazioni si sono poi estese quest’oggi al resto del Nord, alle regioni centrali, alla Campania e alla Sardegna. Sulle Alpi si sono avute generose nevicate in genere dai 1000/1200 metri, ma a quote anche ben inferiori in Piemonte e Valle d’Aosta, localmente anche su altre vallate alpine.

Lo sconfinamento delle nevicate sino a quote relativamente basse sulle Alpi si è avuto grazie ad aria relativamente più fredda rimasta intrappolata nei bassi strati. Il fronte è accompagnato da un intenso richiamo di correnti miti ed umide sud-occidentali che portano il limite delle nevicate a quote ben più elevate lungo l’Appennino. Nonostante la neve così copiosa sull’Arco Alpino, non possiamo parlare quindi ancora di scenari invernali, ma di una tipica situazione autunnale. Il tutto avviene mentre sull’Europa Centro-Orientale si consolida la presenza di una massa d’aria fredda di matrice artica.

Cosa dobbiamo attenderci? La perturbazione ora in azione sfilerà lentamente verso i Balcani nel corso di Giovedì 26, ma un ampio regime depressionario continuerà a tenere sotto scacco tutto il nostro Paese. Ci sarà quindi da mettere in conto la persistenza di marcata instabilità in molte regioni del Centro-Nord, ma con il coinvolgimento via via più evidente anche del Sud. L’anticiclone presente sulla Scandinavia favorirà il risucchio d’aria più fredda dall’Est Europa, pronta ad entrare in scena sul Mediterraneo e principalmente sulle nostre regioni settentrionali.

Miglioramento sul finire della settimana, ma dilagherà aria più fredda

Nel dettaglio, per Giovedì 26 le precipitazioni bagneranno inizialmente ancora parte del Settentrione, ma con tendenza a tempo più asciutto da ovest. Altra neve cadrà sulle Alpi in genere a partire dai 1000/1100 metri. L’instabilità non risparmierà nemmeno le regioni centrali, con precipitazioni intermittenti su Toscana, Umbria, Lazio e Marche. I fenomeni saranno più rari sulle rimanenti zone. In Appennino arriveranno della nevicate, ma in genere a partire dai 1400/1600 metri. Al Sud sono attese precipitazioni diffuse ad inizio giornata, poi in localizzazione sulle aree del basso versante tirrenico.

Venerdì 27 saranno le regioni meridionali a risentire degli effetti della circolazione depressionaria, alimentata dall’afflusso di correnti più fredde nord/orientali verso il Nord Italia. Gli effetti di questo flusso freddo si faranno sentire con un temporaneo incremento dell’instabilità anche sulle regioni centrali, in particolare lungo il versante adriatico. Al Nord la giornata inizierà asciutta, con nuvolosità poi in accentuazione associata a qualche pioggia in Romagna e sul Basso Piemonte, a carattere nevoso dai 900/1000 metri.

L’evento più saliente sarà il calo termico che ci condurrà verso uno scenario più invernale. Nel weekend l’aria più fredda scivolerà anche al Centro-Sud, con venti di Bora sulle Adriatiche che manterranno residua instabilità proprio sui versanti orientali e al Sud. Domenica 29 il sole dovrebbe caratterizzare il meteo su gran parte d’Italia, con aria pungente soprattutto la notte e il primo mattino mentre di giorno ci sarà una lieve risalita termica.

Questo articolo è stato realizzato consultando i più recenti aggiornamenti degli autorevoli modelli proposti da ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) ed il Global Forecast System ( GFS ) per le previsioni meteo.