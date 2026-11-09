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Il peggioramento parte da Lunedì 9, prima sulle regioni occidentali

Abbiamo annunciato un cambiamento meteorologico durante questa settimana ed è bene sapere che il repentino mutamento comincerà già oggi, Lunedì 9, anche se sarà limitato alle regioni più occidentali e a parte del Nord Italia, dove più che altro ci sarà una densa coltre di nubi con qualche pioggia tutto sommato di modesta entità. Un peggioramento più acuto si avrà stanotte con l’arrivo di addensamenti nuvolosi forieri di precipitazioni che potrebbero risultare anche abbondanti su alcune aree tra Toscana e Lazio, forse anche su Sardegna e Liguria, mentre al Nord, fatta eccezione proprio per la Liguria, non ci saranno grandi eventi. Così anche Martedì sarà sostanzialmente una giornata di attesa, con le correnti meridionali che però andranno ad addensare nubi e precipitazioni abbondanti sulla Liguria.

Correnti meridionali, fino a 29°C al Sud e sulle Isole

Nel frattempo una corrente meridionale farà salire sensibilmente i termometri al Centro e al Sud Italia, in Sardegna e in Sicilia: si supereranno anche i 20°C e in alcune aree ci sono addirittura previsioni che danno picchi superiori ai 25°C, con alcuni capoluoghi di provincia in evidenza come Palermo e Catania, dove si potrebbero toccare i 29°C. Seguono Messina e Siracusa con 28°C, in Sardegna Tortolì e Cagliari sino a 27°C, valore atteso anche a Reggio Calabria, per poi scendere verso Trapani, Bari e Crotone con 26°C e verso Cosenza, Barletta, Trani e Olbia con 25°C. Roma la troviamo più in fondo con 22°C, mentre sotto i 20°C ci sono svariate località, tra cui alcune del Nord-Est con picchi di 17°C. Insomma, avremo una forte salita dei termometri e anche a Milano si prevede un picco massimo attorno ai 15°C, anche se temo che la stratificazione di aria fredda sulla Pianura Padana occidentale non farà salire i termometri più di tanto, aspetto che i modelli matematici non sempre rilevano.

Tempesta esplosiva tra Portogallo e Spagna

Questo fortissimo aumento della temperatura è dovuto a una vera e propria tempesta esplosiva che, dal mare compreso tra le Isole Canarie e Madeira, si sposterà verso il Portogallo addirittura con una pressione atmosferica sotto i 980 hPa. Il sistema investirà con piogge torrenziali e nubifragi la Spagna, soprattutto quella meridionale e occidentale, la Meseta spagnola e il Portogallo, dove principalmente si avranno raffiche di vento di tempesta. La burrasca tenderà poi a diminuire d’intensità espandendosi verso la Francia meridionale e l’Italia, ed ecco che durante la settimana raggiungerà il nostro Paese, però, secondo il modello matematico europeo, abbastanza frastagliata. Tra le altre cose la ritroveremo con un minimo di bassa pressione già tra Giovedì e Venerdì verso le regioni settentrionali italiane, ma di poco sotto i 1000 hPa, quindi decisamente attenuata.

Aria artica, bufere di neve sulle Alpi e calo termico

Nel frattempo si contrapporrà un’alta pressione sulle Isole Britanniche che farà scendere da nord aria fredda di origine artica, la quale alimenterà questa bassa pressione senza però intensificarla, se non temporaneamente. Si avranno precipitazioni un po’ su tutta Italia, ma sembrerebbe che potrebbero restarne escluse la Sicilia, salvo Sabato con qualche piovasco, e le regioni ioniche. Un particolare non trascurabile sarà il fatto che le correnti settentrionali provocheranno forti nevicate su tutto l’arco alpino settentrionale, cioè a nord delle Alpi, in particolare tra Giovedì notte e la giornata di Venerdì, con bufere di neve sino a quote molto basse, proprio perché ci sarà un sensibile abbassamento della temperatura. L’aria fredda scenderà poi sull’Italia portando un calo termico, ma verso il prossimo fine settimana potremmo avere, secondo il centro meteo europeo, un sensibile miglioramento con l’instaurarsi di un’area di alta pressione. Siamo però ormai verso metà Novembre e l’anticiclone provoca nebbie o nubi basse sulla Pianura Padana, quindi da quelle parti i suoi effetti si tradurranno sostanzialmente nella cessazione delle piogge, cosa che avverrà anche altrove in Italia, dove però il cielo resterà prevalentemente irregolarmente nuvoloso. La burrasca che arriva dalla Spagna, così come la discesa d’aria fredda, andrà infatti a determinare instabilità atmosferica sul Mar Mediterraneo, favorendo la formazione di addensamenti nuvolosi.

Giovedì 12 la giornata peggiore della settimana

La giornata peggiore della settimana sarà presumibilmente quella di Giovedì 12, quando la perturbazione, piuttosto intensa e in arrivo da ovest-sud-ovest, colpirà con forza la Corsica occidentale, la Liguria, il Nord-Ovest e poi le Alpi centro-orientali con piogge molto abbondanti. Saranno interessate dalle piogge anche Toscana, Lazio e Umbria, mentre la Sardegna vedrà il transito di una veloce fase temporalesca, sempre nel corso di Giovedì, che a questo punto si conferma la giornata peggiore della settimana.

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