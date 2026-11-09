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Ci siamo: dopo che l’autunno ha faticato molto a ingranare, sulla soglia di metà Novembre prende letteralmente il comando del meteo a livello europeo. Le conseguenze sono presto dette. Volenti o nolenti, indipendentemente dai propri sacrosanti gusti personali, è arrivato il momento delle giornate grigie, delle piogge autunnali e di quell’atmosfera uggiosa e malinconica, con interi giorni in cui il sole sarà del tutto dimenticato e le nuvole copriranno i nostri cieli per decine e decine di ore.

Facciamo la timeline

Il primo peggioramento meteo è previsto tra la sera di Lunedì 9 e Mercoledì 11, periodo nel quale una serie di impulsi perturbati, accompagnati da correnti occidentali, attraverserà le nostre regioni, soprattutto le centrali tirreniche e il Nord. Ma questo è solo il preludio a un peggioramento davvero molto marcato, il primo severo per quasi tutto il settentrione.

La giornata da segnare sul calendario è quella di Giovedì 12, quando è ormai certo il transito di un vortice depressionario al suolo, non particolarmente profondo ma comunque in grado di sfornare una notevole ondata di maltempo. Le aree maggiormente esposte, secondo i modelli meteo GFS ed ECMWF, dovrebbero essere la Liguria, la Toscana e l’Emilia-Romagna, dove alcuni scenari ipotizzano accumuli pluviometrici decisamente importanti. Chiaramente permangono delle incertezze sulla distribuzione più precisa nelle altre regioni, ma con ogni probabilità dovrebbe essere coinvolto l’intero Nord Italia e praticamente tutte le aree tirreniche.

Ma non è finita qui!

Come detto, la stagione autunnale ha deciso di partire a mille, con nuovi colpi di scena. La tregua dovrebbe durare pochissimo, perché molte elaborazioni dei suddetti modelli meteo hanno fiutato un ulteriore scenario, paradossalmente ancora più interessante, tra il 15 e il 17 Novembre, con la possibile formazione di una profonda depressione in movimento dall’Atlantico verso l’Europa occidentale, la quale colpirebbe in pieno il nostro Paese con un’altra vagonata d’acqua.

Stiamo parlando di tendenze a medio e lungo termine, ma se tutto andasse in porto il risultato sarebbe una nuova fase di maltempo, con precipitazioni diffuse e localmente abbondanti soprattutto al Nord e lungo il versante tirrenico. Discorso diverso, invece, per parte del medio Adriatico, la Calabria ionica e la Sicilia, tutte zone che rimarrebbero completamente ai margini di questa lunga fase perturbata e che potrebbero ricevere ben poco.

Una considerazione

In pratica, la domanda che sorge spontanea è quanto sia effettivamente realistico uno scenario di questo tipo. Non vogliamo dare ulteriori dettagli, perché è già difficile simulare una perturbazione a distanza di 48-72 ore, figuriamoci fornire un dettaglio a 7-8 o 10 giorni. Quello che però possiamo dire è questo.

Pur considerando, purtroppo, che qualche danno locale potrebbe esserci a causa di frane e smottamenti, la tendenza meteo è chiara e gli anticicloni non dovrebbero farci visita per almeno una settimana, soprattutto sulle regioni occidentali del nostro Paese e in tutto il settentrione.

Inoltre, l’auspicio che vogliamo dire è che le piogge possano distribuirsi in maniera continuativa e regolare, evitando fenomeni meteo troppo violenti e concentrati, o peggio ancora estremi. Questo è un bene, perché se tutto andasse in porto potremmo dire finalmente addio alla siccità, anche a quella di medio e lungo periodo. Ci riaggiorneremo.

Credit

L’articolo è stato redatto analizzando attentamente i run dei modelli meteo seguenti e rieditati dall’autore: ECMWF, Global Forecast System del NOAA, ICON, AROME, ARPEGE