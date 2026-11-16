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El Niño e stagione sciistica 2026-2027: perché può essere un asso nella manica

Si parla molto di El Niño ed ebbene, sembra strano, lo so, ma per la stagione sciistica 2026-2027 potrebbe essere un asso nella manica degli operatori del settore e degli amanti della neve. Partiamo allora dal principio: El Niño è un fenomeno che si sviluppa essenzialmente nell’Oceano Pacifico equatoriale, ma dirama la sua influenza a tutto il pianeta. Verso l’Europa l’influenza non è diretta, ma indiretta, attraverso i cambiamenti che induce sul Vortice Polare e non solo, anche su altri indici atmosferici come quelli del Nord Atlantico (NAO), oltre che sul freddo siberiano.

Ci sono statistiche che vengono in supporto di chi vuole farsi un’idea di quello che potrebbe succedere con un El Niño, in particolare con un El Niño di eccezionale potenza come quello in atto: pensate che attualmente ha un’anomalia di +2°C ed è previsto un picco a fine Dicembre di +3,5°C, cioè una forza immane.

Fiume atmosferico e Jet Stream

Questa forza viene propagata alle onde atmosferiche citate prima, che vanno a influenzare il Vortice Polare e gli indici atmosferici del Nord Atlantico. Questi ultimi favoriscono, in una prima fase, una situazione estremamente piovosa, ed è quello che sta già succedendo, stranamente, in Novembre, con un fiume atmosferico che dalla regione dei Caraibi raggiunge anche l’Italia. Al momento non ha la forza di quello visto nella scorsa stagione invernale, ma potrebbe intensificarsi ancora. Tra le altre cose, nei prossimi giorni è previsto il passaggio di una fortissima area di bassa pressione con un jet stream di altissima intensità in quota: il jet stream scorre oltre 5000 metri di quota e, tanto per darvi un’idea, raggiunge anche i 250 km/h, per fortuna non è un vento che soffia al suolo. Ebbene, questa bassa pressione porterà maltempo e pioggia su molte regioni italiane, come da manuale di meteorologia quando si parla di El Niño.

Vortice Polare indebolito e neve eccezionale in Siberia

Sempre da manuale, vediamo che questo fenomeno ha un’influenza sul Vortice Polare, indebolendolo e causando praticamente ciò che è successo qualche giorno fa: un indebolimento del Vortice Polare, eventualmente addirittura un’inversione dei venti, e quindi una probabile, non certa, influenza sulla troposfera, la parte dell’atmosfera dove si svolgono i fenomeni meteorologici. A questo punto, l’evento potrebbe scatenare ondate di gelo.

Peraltro, l’aumento della temperatura globale ha incrementato la quantità di neve che cade nei Paesi a clima freddo: c’è ad esempio una notevole e abbondante copertura nevosa in Scandinavia e nella Russia settentrionale. Ho letto recentemente che fortissime nevicate, addirittura eccezionali, si sono abbattute sulla Siberia rivolta verso l’Artico. Questo perché in atmosfera c’è un’umidità molto superiore alla media e quindi la possibilità di precipitazioni più abbondanti. Tutta la Siberia si sta quindi ricoprendo di neve, perché il loro clima, nonostante la temperatura globale e anche quella locale siano in aumento, consente comunque la caduta abbondante di neve. Quella neve crea sostanzialmente un effetto albedo, che si verifica quando i raggi solari, raggiungendo la Terra, vengono respinti: la terraferma si raffredda e quindi, nonostante il cambiamento climatico e il Riscaldamento Globale, la Siberia si raffredda sensibilmente.

Il Vortice Polare, come detto, viene indebolito, quindi quella massa d’aria fredda può spostarsi verso ovest e interagire con le basse pressioni sul Mar Mediterraneo, portando ondate di freddo e un raffreddamento sul Nord Italia, peraltro già in atto con temperature che stanno scendendo anche sotto la media. Questo favorirebbe addirittura nevicate sulle Alpi, quindi una stagione con neve copiosa sulla regione alpina e prealpina, più abbondante rispetto agli altri anni.

Uno schema, non una previsione

Questo è uno schema, non una previsione: è uno schema di comportamento del clima derivante da El Niño, che va a disturbare la normalità di altre onde atmosferiche generando una serie di eventi meteorologici a catena. Ovviamente non tutto funziona a regola d’arte, ovvero non è detto che il Vortice Polare si indebolisca, né che venga influenzato l’indice dell’Atlantico settentrionale, ma le probabilità che succeda sono molto elevate.

Freddo da est e umidità da ovest: neve su Alpi e Appennini

Tutto questo si traduce in neve sulle Alpi, ma con la discesa di aria fredda da est, un fatto che stiamo comunque osservando, perché il Centro-Nord Europa si sta raffreddando anche più della media: basta vedere le temperature registrate in questi giorni in Germania e in Polonia, con minime di svariati gradi sotto lo zero, per intercettare un raffreddamento precoce, una sorta di inverno galoppante. In Italia quasi non ce ne accorgiamo, perché metà della Penisola è interessata da temperature straordinariamente elevate, soprattutto nei valori minimi: non fa freddo su una parte del Paese, mentre il resto, soprattutto il Nord, ha temperature sostanzialmente prossime alla media, con picchi locali e giornate anche sotto la norma.

Ecco dove sta il punto: con temperature sotto la media abbiamo la neve. Man mano che passa il tempo servono le precipitazioni, e abbiamo un fiume atmosferico e la formazione di aree di bassa pressione anche sul Golfo Ligure, che possono portare, magari con precipitazioni saltuarie, forti nevicate sulla regione alpina. Il vento freddo da est, a contatto con l’aria umida da ovest, può portare nevicate sulla catena appenninica, ed ecco quindi che la stagione sciistica potrebbe essere tra le migliori degli ultimi anni.

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