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Il freddo dei primi giorni di novembre ha ceduto il passo alla mitezza ed il meteo sta vedendo in questa fase temperature in forte risalita, nell’ambito di un’Italia contesa tra il maltempo atlantico e i flussi nord-africani. Da un lato il Sud è sotto tiro delle correnti sahariane con i termometri che arrivano sino a sfiorare i 30 gradi in Sicilia, ma dall’altro lato il maltempo non risparmia il Nord e le regioni centrali. Stiamo entrando in una fase fortemente perturbata, dove proprio a causa di quest’aria eccessivamente calda si potrebbero sviluppare condizioni favorevoli a piogge eccessive.

Il meteo volge quindi al brutto anche per forti contrasti termici. Di certo stiamo finalmente facendo i conti con un meteo più tipicamente autunnale, segnato dal susseguirsi di perturbazioni in serie verso il Mediterraneo. Il freddo per il momento è ben lontano, nonostante il fugace assaggio d’inverno avuto ad inizio mese. Parliamo di un evento abbastanza significativo, che se si fosse verificato a Gennaio ci avrebbe fatto piombare nel gelo e favorito possibili nevicate fino in pianura.

Il passo verso l’Inverno potrebbe essere più breve di quanto si pensi. L’attenzione è concentrata su un Vortice Polare che ha bruscamente rallentato, mostrando segnali di debolezza. Questi segnali atmosferici potrebbero preludere ad un avvio d’inverno con possibili grosse sorprese. In sostanza potremmo avere un brusco passaggio da temperature sopra media al freddo improvviso entro l’inizio dell’inverno. Ricordiamo che la stagione fredda debutta già fra 3 settimane a partire dal 1° dicembre, sulla base del calendario meteorologico.

Occhi puntati all’avvio dell’inverno già tra fine novembre e inizio Dicembre

Freddo e neve potrebbero quindi anticipare i tempi, data la propensione attuale atmosferica alle discese d’aria fredda dalle latitudini artiche. L’ipotesi di un Inverno pronto a ruggire prima di Natale, se dovesse mantenersi un certo trend. Non va trascurato lo stato del Vortice Polare, che al momento è piuttosto debole e quindi può agevolare l’affondo di impulsi artici. Nello specifico la variabile impazzita di quest’anno è legata al fenomeno di El Niño, in merito ad eventuali scenari invernali decisamente imprevedibili.

Non esiste un’influenza così specifica El Niño a livello europeo, ma ci possono essere ripercussioni indirette pronte ad incidere sull’andamento dell’inverno almeno come episodi. C’è quindi grande fermento in vista della stagione invernale che si avvicina, visto che abbiamo a che fare con un qualcosa di atipico difficile da inquadrare anche dai maggiori Centri di Calcolo. Va detto che l’inverno nel suo insieme potrebbe risultare una stagione nel complesso mite, ma con questi possibili brevi finestre fredde.

L’avvio stagionale si annuncia promettente con le prime incursioni invernali. Se non ci fosse un’accelerazione troppo importante del Vortice Polare, l’Inverno potrebbe partire col botto aprendo magari la strada ad una stagione come non si vede da anni. Nell’immediato non accadrà nulla d’eclatante e Novembre proseguirà nel suo meteo autunnale senza troppi alti e bassi, probabilmente con un flusso atlantico in grande spolvero e manvore invernali crescenti entro gli ultimi giorni di novembre.

Questo articolo è stato realizzato consultando i più recenti aggiornamenti degli autorevoli modelli proposti da ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) ed il Global Forecast System ( GFS ) per le previsioni meteo.