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Ed ecco il vero cambiamento meteo climatico, quella che a tutti gli effetti possiamo definire la vera svolta stagionale. La mancanza dell’Atlantico è stata pesante, al suo posto spesso e volentieri abbiamo avuto l’Anticiclone Africano con tutti gli annessi e connessi. Le ondate di maltempo registrate, poche, era affidate a improvvisi peggioramenti scatenati da gocce fredde in grado di insidiare temporaneamente il dominio anticiclonico

Ora no, ora la musica sta cambiando. Dopo aver fiutato “il terremoto” barico, ecco che i modelli matematici hanno finalmente rotto gli indugi proponendoci un periodo caratterizzato dal passaggio di varie perturbazioni provenienti da ovest e la direttrice dice tutto sulla loro origine.

Si tratta, evidentemente, di perturbazioni atlantiche sospinte verso il Mediterraneo centrale da un imponente struttura depressionaria nord atlantica. Ma quel che più conta, lo si evince dalle ultimissime interpolazioni modellistiche, è che l’attività depressionaria oceanica non sembra esaurirsi rapidamente. Anzi, la presenza di un complesso sistema ciclonico esteso dall’Atlantico occidentale verso l’Europa centro settentrionale dovrebbe assicurare un quadro meteo climatico più consono al periodo.

C’è un rischio, ed è bene considerarlo: l’Anticiclone verrà schiacciato sui paralleli, poco a sud delle nostre regioni. Questo significa che non sarà poi così distante e qualora la corda oceanica dovesse allentare la presa, o magari ondularsi maggiormente, il promontorio anticiclonico potrebbe tornare su di noi. Su alcune regioni, o magari su tutte, questo eventualmente lo vedremo.

Diciamo che da qui a una settimana tale rischio è da considerarsi basso, i centri di calcolo internazionali hanno ulteriormente acuito la fase oceanica tant’è che oltre alla perturbazione attesa nel corso delle prossime 24 ore ne avremo un’altra nella giornata di domenica. Peraltro è giusto evidenziare che quella di giovedì lascerà strascichi instabili di una certa rilevanza sulla fascia tirrenica, dove non mancherà occasione per altre piogge.

Domenica si replica, ma a quanto pare con una distribuzione differente delle precipitazioni. Le regioni del Nord, infatti, dovrebbero riceverne meno mentre le più colpite dovrebbero risultare quelle del Centro Italia e la Sardegna. Ma anche al Sud non mancherà occasione per fenomeni di una certa consistenza.

Ci sarà da prestare attenzione all’intensità delle piogge, che localmente potranno assumere carattere di nubifragio. Non sono da escludere locali temporali, a causa dei contrasti termici che continueranno a persistere anche e soprattutto in virtù del fatto che si arriva dall’ennesima fase di caldo anomalo.

Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per far sì che l’Autunno possa prendere letteralmente il sopravvento ma visti i pregressi delle scorse settimane guai a dare tutto per scontato. Sarebbe un grosso errore.