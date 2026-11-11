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Nel cuore di novembre stiamo finalmente facendo i conti con un meteo più tipicamente autunnale, segnato dal susseguirsi di perturbazioni in serie verso il Mediterraneo. Il freddo per il momento si mantiene distanti, nonostante il fugace anticipo d’inverno che abbiamo vissuto ad inizio novembre. Parliamo di un evento abbastanza significativo, che se si fosse verificato a Gennaio ci avrebbe fatto piombare nel gelo e favorito possibili nevicate fino in pianura. Il passo verso l’Inverno potrebbe essere più breve di quanto si pensi.

Non dobbiamo quindi trascurare i primi segnali che l’atmosfera inizia a mandare, considerando il riscaldamento in stratosfera che sta determinando un rallentamento del Vortice Polare. Ci potrebbero essere i presupposti per conseguenze in troposfera, alle nostre quote, nelle prossime settimane. Cosa potrebbe succedere quindi? In sostanza potremmo avere un brusco passaggio da temperature sopra media al freddo improvviso in coincidenza dell’avvio della stagione invernale.

Come sarà l’inverno? Nel suo insieme potrebbe trattarsi dell’ennesima stagione mite, ma ci sono grandi aspettative di qualcosa di diverso rispetto agli ultimi anni. Freddo e neve potrebbero quindi anticipare i tempi, data la propensione attuale atmosferica alle discese d’aria fredda dalle latitudini artiche. L’ipotesi concreta è quella di un Inverno pronto a ruggire prima di Natale, se dovesse mantenersi un certo trend. Non va trascurato lo stato del Vortice Polare, che al momento è piuttosto debole e quindi può agevolare l’affondo di impulsi artici.

Sorprese nelle prossime settimane, brusco passaggio dalla mitezza al freddo

Nello specifico si parla parecchio del fenomeno di El Niño, in merito ad eventuali scenari invernali decisamente imprevedibili. Non esiste un’influenza così specifica a livello europeo, ma ci possono però essere degli effetti indiretti che potrebbero parzialmente incidere sull’andamento dell’inverno almeno a livello di episodi. C’è quindi grande fermento in vista della stagione invernale che si avvicina, visto che abbiamo a che fare con un qualcosa di atipico difficile da inquadrare anche dai maggiori Centri di Calcolo.

Per dirla in breve, l’ultima decade di novembre potrebbe risultare più dinamica con le prime incursioni invernali. Se non ci fosse un’accelerazione troppo importante del Vortice Polare, l’Inverno potrebbe partire col botto aprendo magari la strada ad una stagione come non si vede da anni. Nell’immediato non accadrà nulla d’eclatante e Novembre proseguirà nel suo andamento autunnale senza troppi alti e bassi, probabilmente con un flusso atlantico in grande spolvero sull’Italia e sul Mediterraneo.

La tendenza delle alte pressioni a posizionarsi molto alte con blocchi sul Nord Europa, possono favorire incursioni fredde fin sul Mediterraneo. Gli occhi sono puntati ad inizio dicembre, quando si prevedono novità più grosse. Un nuovo affondo freddo polare da nord sembra in grado di puntare l’Italia, con la possibilità di rivedere la neve a quote sempre più basse, a conferma di un Inverno precoce che potrebbe caratterizzare il meteo di fine anno.

Questo articolo è redatto da parte dell’autore, tenendo conto dei più recenti aggiornamenti degli autorevoli modelli proposti da ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) ed il Global Forecast System ( GFS ), interpretati per le previsioni e l’evoluzione meteo.