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Inizia il nuovo rapido deterioramento delle condizioni meteo, legato all’avanguardia delle correnti tiepide ed umide richiamate dal vortice in deciso approfondimento sulla Spagna. L’anticiclone non riuscirà in alcun modo ad opporsi all’assalto perturbato, dato che tra Giovedì 12 e Venerdì 13 la profonda struttura depressionaria attraverserà tutta Italia. L’atmosfera sarà quindi decisamente movimentata e già in queste ore il flusso prefrontale sta portando le prime piogge, di una certa consistenza, tra Liguria e l’Alta Toscana.

Il peggioramento entra nel vivo e lo farà in modo sempre più evidente fra il pomeriggio e la sera, con fenomeni in ulteriore accentuazione tra lo spezzino e la Toscana Settentrionale. I fenomeni saranno particolarmente persistenti a ridosso dei rilievi, con primi accumuli ingenti superiori ai 70/80 mm in 24 ore. Le precipitazioni, più deboli, si espanderanno anche a parte della Val Padana, specie tra Emilia Romagna, Bassa Lombardia e Basso Veneto, mentre sul resto d’Italia prevarranno condizioni di tempo asciutto.

La parte attiva della perturbazione è ancora lontana e solo ora si accinge ad investire la Penisola Iberica con piogge battenti e venti burrascosi. Il sistema frontale punta deciso in direzione dell’Italia, con il vortice di bassa pressione che si approfondirà sul Mediterraneo all’altezza delle nostre regioni settentrionali. Una vera e propria tempesta colpirà il nostro Paese. L’approfondimento di questa circolazione ciclonica determinerà una fase perturbata molto vivace su gran parte della Penisola fino a ridosso del weekend.

Profonda depressione stringerà l’Italia in una morsa tra Giovedì 12 e Venerdì 13

Il forte maltempo colpirà più direttamente il Centro-Nord, con grosse precipitazioni che potranno causare criticità, ma anche venti molto forti e mareggiate. La depressione dovrebbe comunque evolvere abbastanza rapida verso est, tanto che si porterà verso i Balcani già Sabato 14 favorendo l’arrivo d’aria più fresca che scalzerà quella più tiepida afro mediterranea. Al seguito della perturbazione si manterranno condizioni di variabilità per il persistere di un flusso d’aria instabile, con un nuovo fronte atteso già per Domenica 15.

Facendo un passo indietro, le giornate più critiche saranno quelle di Giovedì 12 e Venerdì 13 novembre. Il Sud Italia resterà parzialmente fuori da questo flusso perturbato e risentirà delle risalita di correnti più calde di matrice nord-africana, con le temperature che si impenneranno sino a punte prossime ai 30 gradi sulla Sicilia. La depressione si alimenterà dal contrasto esplosivo di aria fredda in discesa dalle latitudini polari con quella molto più tiepida ed umida in risalita dalle latitudini subtropicali.

L’Italia diventerà così sede di condizioni fortemente perturbate, con un vortice che si strutturerà in sede mediterranea approfondendosi fin sotto i 990 hPa e posizionandosi sul Nord Italia. Prepariamoci dunque ad una fase perturbata dal sapore pienamente autunnale, con piogge battenti sino a carattere di nubifragio accompagnate da venti forti e mareggiate. L’attenzione va focalizzata tra il Levante Ligure e l’Alta Toscana dove potranno cadere fino a oltre 200 mm di pioggia in 48, localmente distribuiti in breve tempo. Questo meteo autunnale, tipico di novembre, proseguirà ancora a lungo all’insegna del flusso atlantico.

Questo articolo è stato realizzato consultando i più recenti aggiornamenti degli autorevoli modelli proposti da ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) ed il Global Forecast System ( GFS ) per le previsioni meteo.