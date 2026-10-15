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Il fine settimana del 17 e 18 Ottobre si annuncia a due velocità: una prima giornata ancora generalmente tranquilla e una seconda più nuvolosa, con il ritorno delle piogge su alcune regioni. Dopo una fase caratterizzata dalla presenza dell’alta pressione, lo scenario atmosferico dovrebbe infatti cambiare per l’avvicinamento di una saccatura proveniente dal Nord Europa, vale a dire un’area depressionaria allungata verso latitudini più meridionali. La sua posizione, piuttosto spostata verso ovest, avrà un ruolo decisivo nella distribuzione del maltempo: saranno soprattutto i settori occidentali dell’Italia a risultare maggiormente esposti al passaggio perturbato, mentre altrove il cambiamento potrebbe tradursi principalmente in cieli più grigi.

Prima di arrivare al weekend, comunque, Giovedì 15 e Venerdì 16 Ottobre dovrebbero trascorrere all’insegna della stabilità su gran parte del Paese. Il sole potrà essere a tratti velato dal passaggio di nubi alte, senza che questo comporti un vero peggioramento. Nelle ore notturne e al primo mattino bisognerà invece fare i conti con possibili foschie dense e locali banchi di nebbia, in particolare in alcuni tratti della Pianura Padana e nelle vallate interne del Centro. Si tratterà di fenomeni circoscritti, capaci però di rendere meno limpido l’avvio della giornata.

Sabato 17 Ottobre ancora favorevole, con nuvole in aumento a ovest

Sabato 17 Ottobre dovrebbe essere la giornata migliore del fine settimana per chi desidera organizzare una passeggiata, una gita o qualche attività all’aperto. L’alta pressione riuscirà ancora a proteggere buona parte dell’Italia, mantenendo condizioni generalmente stabili, anche se non bisognerà aspettarsi un cielo completamente sereno ovunque. I primi segnali del cambiamento si faranno infatti strada attraverso un aumento della nuvolosità, più evidente al Nordovest, lungo il versante tirrenico e sulle due Isole Maggiori. In queste zone gli annuvolamenti potranno diventare più consistenti con il trascorrere delle ore, anticipando l’avvicinamento della perturbazione.

La presenza delle nubi, tuttavia, non coinciderà necessariamente con l’arrivo immediato delle precipitazioni: per gran parte della giornata il quadro resterà ancora abbastanza tranquillo. Un’eccezione potrebbe riguardare i settori più meridionali della Sicilia, dove tra il pomeriggio e la sera non si esclude qualche piovasco. Sull’isola inizieranno inoltre a farsi sentire i venti di Scirocco, un ulteriore segnale della nuova circolazione atmosferica. Le temperature non dovrebbero subire variazioni significative rispetto ai giorni precedenti, mantenendosi nel complesso costanti. Sabato offrirà quindi le occasioni più propizie per trascorrere del tempo fuori casa, pur con qualche nube in più nelle aree occidentali.

Domenica 18 Ottobre più instabile: piogge al Nordovest e sulla Toscana

Il peggioramento dovrebbe diventare più riconoscibile nella giornata di Domenica 18 Ottobre, quando la copertura nuvolosa tenderà ad ampliarsi su buona parte della Penisola. Anche in questo caso, però, sarà necessario distinguere tra le zone interessate soltanto da cieli coperti e quelle raggiunte dalle precipitazioni.

Secondo lo scenario delineato, la parte più attiva della perturbazione dovrebbe coinvolgere inizialmente il Nordovest, per poi estendere i suoi effetti ad alcuni settori tirrenici, con particolare attenzione alla Toscana. Su queste aree potranno verificarsi piogge e, localmente, anche temporali, la cui distribuzione andrà precisata con i successivi aggiornamenti. Qualche piovasco sarà possibile anche più a sud, specie sulla Sicilia sudorientale e lungo la fascia ionica della Calabria. Sul resto del territorio il passaggio perturbato potrebbe manifestarsi soprattutto attraverso un aumento delle nubi, senza fenomeni altrettanto diffusi.

Le temperature tenderanno a diminuire leggermente, con un calo più percepibile dove pioggia e nuvolosità limiteranno il riscaldamento durante il giorno. Per organizzare gli impegni del weekend, dunque, l’indicazione è quella di approfittare preferibilmente del Sabato e mantenere maggiore flessibilità per la Domenica. Posizione e tempi di avanzamento della saccatura resteranno determinanti: anche piccoli cambiamenti potranno modificare le aree coinvolte e gli orari di arrivo delle piogge.