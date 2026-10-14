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Gli ultimissimi aggiornamenti dei modelli meteo mostrano particolari incertezze riguardo all’evoluzione del fine settimana, in particolar modo per le giornate di sabato 17 e domenica 18 ottobre. I dubbi riguardano essenzialmente la tenuta dell’anticiclone subtropicale che, fino al termine della settimana, continuerà a stazionare nei pressi del Mediterraneo, bloccando quasi totalmente le perturbazioni atlantiche.

Maltempo? Fino a venerdì dominio dell’alta pressione

Certamente, fino a venerdì sarà il sole il protagonista principale del tempo su gran parte d’Italia, eccezion fatta per qualche sporadico fenomeno al sud, strettamente legato a infiltrazioni fresche provenienti dai Balcani, che riusciranno a muoversi sul bordo orientale di questo immenso campo di alta pressione.

Tuttavia, non si tratterà di nulla di organizzato e nulla di persistente, ma solo di piovaschi sparsi qua e là tra la Puglia e la Sicilia.

Maltempo nel weekend?

Tra sabato e domenica cominciano i dubbi: secondo il modello americano GFS, l’alta pressione potrebbe resistere fino al termine della settimana su gran parte d’Italia, lasciando spazio solo per qualche rovescio o temporale qua e là tra la Sardegna e la Sicilia.

La perturbazione atlantica che sta creando un po’ di scompiglio all’interno delle simulazioni dei centri meteo scorrerà più a nord, attraversando l’Europa centrale e portando un po’ di rovesci solo sulle Alpi.

Il modello ECMWF ipotizza il ritorno del maltempo

Non è dello stesso avviso, invece, il collega europeo ECMWF. L’anticiclone potrebbe perdere colpi già dalla serata di sabato e soprattutto nella giornata di domenica 18 ottobre.

La perturbazione atlantica menzionata poc’anzi potrebbe infilarsi sull’Europa e poi anche sul Mediterraneo, comportando un peggioramento delle condizioni meteo sulle regioni del nord e del medio-alto Tirreno.

In altre parole, domenica potrebbe servire l’ombrello su molte città tra Toscana, Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Emilia e Trentino-Alto Adige, tutti i settori che, secondo il modello GFS, vivrebbero un weekend tutto sommato stabile, con qualche nube qua e là e fenomeni molto rari.

Weekend più fresco al sud e sul medio-basso Adriatico

Per le regioni del medio-basso Adriatico e del sud, con alta probabilità sarà un weekend nel complesso soleggiato, ma piuttosto fresco di giorno e abbastanza freddo di notte, grazie alle infiltrazioni fredde provenienti dai Balcani, ora confermate da entrambi i centri meteo.

Insomma, le incertezze sul weekend riguardano essenzialmente il nord e il medio-alto Tirreno, ma possiamo già preannunciarvi che entro 48 ore la situazione sarà definitivamente delineata.