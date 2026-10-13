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L’Italia si prepara a vivere una fase meteorologica più tranquilla, grazie all’espansione di un vasto promontorio di alta pressione che nei prossimi giorni favorirà tempo stabile su gran parte del territorio. Prima che il miglioramento diventi più evidente, tuttavia, alcune zone del Sud dovranno ancora fare i conti con gli ultimi episodi di instabilità. A mantenerli attivi sarà un vortice ciclonico ormai spostato verso i Balcani meridionali e la Grecia, la cui influenza sulle regioni meridionali tenderà progressivamente ad attenuarsi.

Da Mercoledì 14 Ottobre il sole dovrebbe quindi tornare protagonista su buona parte della Penisola, con il passaggio di qualche nube sparsa che, nel quadro previsto, non dovrebbe compromettere la generale stabilità. Il cambiamento si farà apprezzare soprattutto nelle ore centrali della giornata, quando il clima risulterà particolarmente mite e piacevole. Sarà una parentesi favorevole per trascorrere del tempo all’aperto, approfittando delle schiarite e di un’atmosfera meno movimentata.

Questo scenario, però, non significa che il tempo sarà identico ovunque e a qualsiasi ora: con l’avanzare dell’Autunno, il riscaldamento diurno e il raffreddamento notturno possono creare differenze sensibili anche nell’arco della stessa giornata.

Mattine fresche e nebbie locali: il volto autunnale della stabilità

Accanto alle giornate soleggiate bisognerà infatti considerare la possibile formazione di foschie dense e locali banchi di nebbia, soprattutto durante la notte e nelle prime ore del mattino. Le aree più esposte saranno alcuni settori della Pianura Padana e le vallate interne del Centro, in particolare le campagne e le zone vicine ai principali corsi d’acqua. In questi ambienti il raffreddamento notturno e l’accumulo di umidità nei bassi strati dell’atmosfera potranno favorire una riduzione della visibilità, anche quando altrove il cielo si presenterà sereno.

Chi si sposta presto dovrà quindi prestare attenzione alla situazione locale, perché una mattinata inizialmente grigia potrà poi lasciare spazio a un tempo più luminoso. La stabilità atmosferica, del resto, non coincide sempre con un sole visibile fin dall’alba.

Un altro elemento caratteristico sarà il contrasto termico tra il giorno e la notte: nelle ore centrali si potranno apprezzare temperature miti, mentre la sera e al primo mattino l’aria tornerà più fresca, con valori più vicini a quelli tipici del periodo. Per affrontare questi sbalzi, vestirsi a strati sarà una soluzione pratica: un indumento più pesante potrà essere utile all’uscita di casa, per poi essere tolto nelle ore più gradevoli.

Tempo tranquillo fino a Sabato, da Domenica una tendenza da confermare

La fase dominata dall’anticiclone dovrebbe proseguire almeno fino a Sabato 17 Ottobre, offrendo un avvio del fine settimana generalmente stabile. Il quadro resterà dunque favorevole alle attività all’aperto, pur tenendo conto delle possibili nebbie mattutine nelle aree predisposte e della frescura dopo il tramonto.

Da Domenica 18 Ottobre, invece, potrebbe iniziare un graduale indebolimento della struttura anticiclonica, con la possibilità di un cambiamento del tempo. Su questo passaggio è necessario mantenere prudenza: al momento si tratta di una tendenza ancora da confermare, non di un peggioramento già definito nei tempi e nella distribuzione dei fenomeni. Un cedimento dell’alta pressione potrebbe favorire il ritorno di una nuvolosità più diffusa ed eventuali piogge, ma i prossimi aggiornamenti saranno decisivi per capire se questa evoluzione prenderà consistenza e quali territori potrebbero essere coinvolti.

Per ora l’indicazione principale resta quella di una parentesi stabile e mite nelle ore diurne, accompagnata da caratteristiche pienamente autunnali al mattino e alla sera. L’attenzione si concentrerà quindi sulla seconda parte del weekend, quando sarà possibile valutare meglio la tenuta dell’alta pressione e l’eventuale arrivo di una fase più variabile.