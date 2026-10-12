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Ottobrata in arrivo, ma niente paura: non sarà né qualcosa di eccezionale né di particolarmente duraturo. Nel corso della prossima settimana, soprattutto tra il pomeriggio di Martedì e la sera di Venerdì, un vasto campo di alta pressione si estenderà dall’Europa occidentale verso gran parte del continente e del bacino del Mediterraneo. L’Italia sarà coinvolta in modo abbastanza deciso, anche se non in pieno, perché i massimi della potenza anticiclonica resteranno oltralpe. Aspettiamoci quindi un cambiamento delle condizioni meteo, con il sole sempre più padrone dei nostri cieli e temperature in rialzo, fino a valori attorno ai 25°C o localmente un poco al di sopra.

Da Martedì 13 il cambio di passo

Se Lunedì 12 avremo ancora un po’ di rovesci e qualche veloce acquazzone nelle regioni centro-meridionali, la svolta generale è attesa a partire da Martedì 13, quando un vasto anticiclone, alimentato da contributi sia delle Azzorre sia del Nord Africa, inizierà a prendere il comando del tempo sul nostro Paese. Le conseguenze sono presto dette: stop alle piogge, cieli sereni o poco nuvolosi e un buon aumento termico, ma senza gridare al ritorno dell’estate. In generale, tra Mercoledì 14 e Giovedì 15, i valori massimi potranno superare diffusamente i 22°C al Nord, raggiungendo localmente i 25°C sulle regioni centrali e in Sardegna. Stiamo parlando di condizioni meteo-climatiche abbastanza miti, ma regolarmente raggiunte nelle ultime annate.

Alta pressione protagonista fino al 18

Secondo la tendenza prevista, l’anticiclone dovrebbe mantenere il controllo del tempo sull’Italia almeno fino al 18 Ottobre. Durante questo periodo prevarranno le giornate stabili, senza possibilità di piogge e sempre con un clima piuttosto caldo di giorno. Attenzione però al freddo notturno, soprattutto nelle aree lontane dal mare. In Valle Padana, ad esempio, non possiamo escludere minime largamente sotto i 10°C, proprio perché le nottate ormai risultano molto lunghe e la radiazione solare decisamente debole.

Cambiamento dal 19

La situazione potrebbe però cambiare, anche se mancano ancora alcuni giorni. In linea generale, le perturbazioni atlantiche potrebbero tornare gradualmente più incisive, con una traiettoria da nord-est verso sud-ovest, capace di favorire precipitazioni diffuse nelle aree tirreniche e in parte anche al Nord. Non scendiamo in ulteriori dettagli, perché per quello abbiamo gli articoli dedicati alle tendenze meteo a medio e lungo termine. Possiamo invece dire, con ragionevole sicurezza, che ci apprestiamo a vivere qualche giorno mite e ben soleggiato più o meno per tutti.

Credit

ECMWF – European Centre for Medium-Range Weather Forecasts

NOAA – Global Forecast System

DWD – Modello ICON