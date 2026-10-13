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Stiamo andando incontro a un cambiamento consistente delle condizioni meteo climatiche, stiamo andando incontro a quella che a tutti gli effetti potremmo definire tranquillamente svolta stagionale

Svolta stagionale che abbiamo cercato fin da settembre, svolta stagionale che non abbiamo avuto fino ad oggi ma che finalmente sembra palesarsi all’orizzonte peraltro con dinamiche atmosferiche particolari, anzi possiamo dirvi che per certi versi avremo uno scenario tipico degli ultimi anni.

Ultimi anni soprattutto invernali, infatti spesso e volentieri è successo di dover commentare ondate di freddo che andavano a fondersi con le perturbazioni atlantiche transitando (purtroppo per gli amanti del freddo e della neve) a nord le Alpi perché catalizzate dal flusso oceanico.

Ebbene sì, è quello che potrebbe succedere nel corso della prossima settimana o comunque entro i prossimi 10 giorni. C’è da dire infatti che si tratterà di una manovra molto complessa, anche lenta, che potrebbe richiedere del tempo prima di produrre effetti rilevanti sulle nostre regioni.

Effetti in termini di maltempo, infatti la massiccia ondata di freddo che potrebbe colpire alcuni europi potrebbe poi andare ad alimentare una complessa area ciclonica in ingresso sull’Europa occidentale. Tale struttura, poi, potrebbe penetrare sul Mediterraneo determinando un vigoroso cambiamento del tempo.

Ecco, questo cambiamento potrebbe riguardarci direttamente, ma con dinamiche differenti a seconda che si vada a isolare un’ampia depressione secondaria o che l’irruzione scelga di fiondarsi direttamente nel cuore del Mediterrane. A prescindere dal tipo di evoluzione ci aspettiamo comunque un’ondata di maltempo molto incisiva caratterizzata da un forte abbassamento delle temperature.

Effetti che chiaramente verranno valutati come sempre in corso d’opera e qualora l’ipotesi dovesse trovare realmente riscontro, abbiamo visto infatti che soprattutto nelle ultime settimane le elaborazioni modellistiche sono state alquanto “ballerine” proponendo, cancellando, variando, tantissime evoluzioni meteo climatiche.