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Siamo ormai entrati nella seconda decade di ottobre, ma l’autunno continua a mostrare un andamento poco regolare sul bacino del Mediterraneo. Dopo il maltempo degli ultimi giorni, che ha colpito duramente alcune regioni italiane con piogge, temporali e persino tornado, lo scenario descritto dalle ultime elaborazioni meteorologiche sembra orientato verso una nuova parentesi di stabilità. A favorire questo cambiamento sarà il progressivo rafforzamento di un promontorio di alta pressione di matrice azzorriana, accompagnato da una modesta componente subtropicale. Una configurazione che dovrebbe riportare condizioni più tranquille su buona parte della Penisola, con maggiori spazi di cielo sereno e temperature diurne nuovamente miti.

Il passaggio, però, non sarà immediato: lunedì 12 ottobre resterà ancora una giornata segnata dall’instabilità, legata al transito di un impulso di aria fresca. Prima del ritorno del sole, quindi, ci sarà ancora spazio per gli effetti della circolazione perturbata. La tendenza successiva suggerisce comunque un graduale miglioramento, destinato a diventare più evidente da martedì. L’autunno sembra così pronto a concedersi un’altra pausa, interrompendo almeno temporaneamente la recente fase di maltempo.

Da martedì più sole, ma mattine ancora fresche

Da martedì 13 ottobre l’anticiclone inizierà a estendere la propria influenza soprattutto sulle regioni settentrionali e centrali, dove il miglioramento dovrebbe risultare più riconoscibile. Al Sud potranno invece resistere gli ultimi disturbi, destinati comunque ad attenuarsi nel corso della giornata e a lasciare spazio a schiarite sempre più ampie. Sarà il primo passo verso una fase più stabile che, tra mercoledì 14 e almeno venerdì 16 ottobre, dovrebbe interessare gran parte del Paese.

Il sole tornerà ad avere un ruolo importante e le temperature massime subiranno un generale rialzo, più evidente al Centro-Nord, dove potranno portarsi su valori superiori alle medie del periodo. Questo non significa, però, che il clima sarà uniformemente mite nell’arco delle ventiquattro ore. Durante la notte e al mattino presto l’aria resterà sensibilmente più fresca, mentre nelle ore centrali della giornata si potrà apprezzare un tepore più gradevole. Proprio l’escursione termica tra minime e massime sarà uno degli aspetti caratteristici di questa fase anticiclonica.

Ci aspetta dunque un’atmosfera ancora autunnale al risveglio, seguita da pomeriggi decisamente più miti: un contrasto da tenere presente anche nella scelta dell’abbigliamento, soprattutto per chi esce presto e rientra soltanto nel pomeriggio.

Fine settimana incerto, il cambiamento resta da confermare

Lo sguardo si sposta poi sul fine settimana, quando potrebbero comparire i primi segnali di un indebolimento dell’alta pressione. Su questo punto, tuttavia, la previsione resta meno definita rispetto alla tendenza indicata per i giorni centrali della settimana. Alcune elaborazioni prospettano una perdita di forza del promontorio anticiclonico, ma manca ancora una convergenza sufficiente tra i principali centri di calcolo, come ECMWF e NOAA, per descrivere con sicurezza l’evoluzione successiva.

Sarebbe quindi prematuro dare per certo un nuovo peggioramento o indicare già quali regioni potrebbero essere coinvolte. Un eventuale cedimento dell’anticiclone dovrà essere valutato attraverso i prossimi aggiornamenti, che aiuteranno a chiarirne tempi, intensità e conseguenze sul territorio italiano.

Per il momento, il quadro proposto vede una prima parte della settimana ancora di transizione, seguita da alcuni giorni più soleggiati e miti. Resta aperta la prospettiva del weekend: l’autunno potrebbe trovare spazio per riprendere slancio, oppure l’alta pressione potrebbe conservare più a lungo il controllo della situazione. La parentesi stabile appare dunque il tratto principale della tendenza, mentre la sua durata oltre venerdì richiede ancora conferme.