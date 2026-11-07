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La perturbazione sfila verso est e l’anticiclone si riaffaccia, favorendo condizioni meteo di maggior stabilità a cavallo fra domenica 8 novembre e l’inizio della nuova settimana. Il bel tempo durerà davvero poco, considerando che sul Nord e sulla Toscana il tempo inizierà a deteriorarsi già nel corso di Lunedì 9 novembre. Correnti umide sud/occidentali, legate ad un vortice atlantico in approfondimento ad ovest della Francia, inizieranno ad affluire e a pilotare nuvolosità in grado di dare a luogo alle prime deboli precipitazioni.

Il flusso mite ed umido tenderà poi ad intensificarsi nei giorni a seguire, con piogge che entreranno nel vivo almeno al Centro-Nord. Le correnti meridionali trasporteranno masse d’aria afro mediterranee che faranno salire le temperature sino a valori nettamente sopra la media, tanto che si potranno localmente superare i 25 gradi al Sud e sulle Isole Maggiori. Il maltempo poi entrerà in scena in modo più deciso nella seconda parte della settimana, quando l’asse della saccatura si porterà più a ridosso dell’Italia facilitando l’ingresso di masse d’aria più fredde sul bacino del Mediterraneo.

L’andamento della nuova settimana vedrà quindi un mutamento di assetto della circolazione in sede euro-atlantica, con il venir meno dell’anticiclone di blocco sul Nord Europa. Il flusso perturbato oceanico salirà quindi in cattedra, trainando perturbazioni sino alle nostre latitudini con l’Italia che diventerà quindi bersaglio di piogge non solo diffuse, ma anche considerevoli. In una prima fase il maltempo colpirà solo parte d’Italia e risentiremo anche di un rialzo termico. Solo in seguito arriveranno le piogge più importanti, con un calo termico e anche la neve in montagna sulle Alpi.

Il maltempo più deciso entrerà in scena nella seconda parte della settimana

Vediamo il dettaglio di quanto accadrà: la partenza di settimana sarà tutto sommato stabile su gran parte d’Italia. Lunedì 9 novembre si aprirà così all’insegna del sole o di velature e stratificazioni del tutto innocue. La presenza di umidità nei bassi strati determinerà banchi nebbiosi su tratti della Val Padana e sulle conche interne delle regioni centrali. In giornata assisteremo però ad un graduale peggioramento per l’avanguardia di un fronte preceduto da correnti meridionali. Qualche debole pioggia tornerà in Liguria e sulle Alpi Occidentali, ma dalla sera anche su tratti della Val Padana e sull’Alta Toscana.

Il ramo attivo della perturbazione entrerà in scena Martedì 10 e impegnerà soprattutto le regioni centrali. Le precipitazioni, a carattere intermittente, si presenteranno più frequenti sulla fascia tirrenica, ma a fine giornata raggiungeranno anche le regioni adriatiche. Il Nord resterà più all’asciutto almeno sulle pianure, tranne che in Romagna. Il Sud Italia sarà più al riparo, a parte qualche possibile pioggia sull’alta Campania. La rimonta d’aria più calda determinerà un rialzo termico, più accentuato sulle due Isole Maggiori.

Nella fase centrale della settimana ci sarà un piccolo intervallo per Mercoledì 11 quando ritroveremo variabilità e qualche isolata pioggia solo sulle regioni tirreniche, in un contesto molto mite. Bisognerà aspettare Giovedì 12 per l’ingresso di una perturbazione ben più organizzata, apripista ad un’ondata di maltempo che inizierà a colpire duro dal Nord e dalla Toscana. La seconda parte della settimana vedrà meteo tipicamente autunnali con piogge anche battenti.

Questo articolo è stato realizzato consultando i più recenti aggiornamenti degli autorevoli modelli proposti da ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) ed il Global Forecast System ( GFS ) per le previsioni meteo.