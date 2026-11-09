Il paradosso europeo meno gas serra ma il caldo corre il doppio

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Mi sono chiesto come mai in Europa la temperatura stia aumentando a un ritmo praticamente doppio rispetto a quello mondiale. Ho quindi svolto alcune ricerche e, attraverso fonti scientifiche, sono riuscito a individuarne le cause, del resto confermate anche dal rapporto Copernicus sull’Europa continente che si riscalda più velocemente.

Artico, albedo e banchisa polare: il primo motore del caldo europeo

Innanzitutto, la prima causa indicata è geografica: parte dell’Europa si trova ad alte latitudini, comprese la Scandinavia e le Isole Svalbard, e siccome l’Artico si riscalda 3-4 volte più velocemente della media globale, come spiega bene il fenomeno dell’Amplificazione Artica, si riduce il suo albedo. L’albedo è la quota di luce solare che viene riflessa: quando diminuisce, i raggi solari vengono trattenuti dalla superficie terrestre e questo si traduce in maggior calore, in particolare con la riduzione del Pack Artico, ovvero della banchisa, che contribuisce a un incremento della temperatura europea.

Meno aerosol, più sole: il paradosso dell’aria pulita

Un altro elemento tutt’altro che trascurabile, già intercettato tra l’altro in alcune aree della Cina, è la riduzione, soprattutto dagli anni ’80, delle emissioni di aerosol, in particolare solfati, legate agli stessi processi di combustione che producono i gas serra. Tutto questo è avvenuto grazie alle normative sulla qualità dell’aria. Questi aerosol, che sono particelle sospese in atmosfera, se da una parte frenavano l’aumento della temperatura, come avviene su tutto il pianeta, con la loro riduzione espongono maggiormente le terre emerse al riscaldamento: disperdono infatti la luce solare e favoriscono la formazione delle nubi, per cui la loro diminuzione smaschera a fondo il riscaldamento dovuto ai gas serra, soprattutto durante l’estate. Se ne è parlato in vari articoli pubblicati sulla rivista scientifica Nature, ed è probabilmente da qui che deriva il forte riscaldamento estivo.

Vi contribuisce anche, seppure solo in parte perché l’Europa non è un territorio coperto dai ghiacci, il ritiro dei ghiacciai e la riduzione invernale della copertura nevosa, a sua volta conseguenza dell’aumento della temperatura. E siccome la temperatura è cresciuta il doppio rispetto ad altre aree del pianeta, gli effetti si amplificano: si innesca una serie di eventi concatenati che genera un galoppante aumento del caldo.

Blocchi anticiclonici e Heat Dome: la circolazione atmosferica è cambiata

Un altro aspetto derivante da questa situazione è il cambiamento della circolazione atmosferica: è molto probabile, e ne parlano sempre alcuni articoli pubblicati su Nature, che siano aumentate le configurazioni di alta pressione, i cosiddetti blocchi, derivanti anche dall’Amplificazione Artica. Di conseguenza sono cresciute anche le ondate di calore, soprattutto quelle intense: studi recenti stimano che circa il 30-40% del caldo in eccesso registrato in Europa rispetto alla media globale sia legato proprio al cambiamento della circolazione atmosferica.

D’altronde lo vediamo: nelle estati degli anni ’80 avevamo una stagione dominata dall’Anticiclone delle Azzorre, mentre ormai la nostra estate è influenzata dall’Alta Pressione Africana, che ha una componente molto diversa: comprime l’aria, crea delle Heat Dome che la schiacciano verso il basso e fanno salire la temperatura. C’è da dire che negli ultimi anni abbiamo osservato questi promontori africani anche in pieno inverno. E quando si racconta che, rispetto al passato, piove con 2°C invece di nevicare, e faccio l’esempio classico della Pianura Padana, nel Nord Italia, dove si forma il cuscinetto di aria fredda, si dice una cosa relativamente non vera, perché è cambiata la circolazione atmosferica: il freddo che genera quel cuscinetto è ben presente nelle aree dove fa freddo, ma non arriva a causa delle alte pressioni, spesso di matrice calda.

Mediterraneo più caldo e siccità

Va poi ancora detto che tutto questo innesca un maggior riscaldamento del Mar Mediterraneo, che a sua volta rilascia calore, e soprattutto dalle nostre parti questo comporta ulteriori conseguenze. Inoltre, la situazione influenza il regime delle piogge praticamente in tutta Europa: i periodi di siccità sono aumentati ovunque, quelli piovosi si sono contratti, e i terreni asciutti hanno contribuito a loro volta all’aumento della temperatura. Ci sono quindi motivi molto validi che spiegano perché in Europa fa più caldo.

Copernicus e i dati su Europa e mondo

Se ne è occupato anche Copernicus, che è l’equivalente della NOAA americana, anche se molto più giovane e quindi con molti meno dati e soprattutto strumenti a disposizione. È comunque finanziato da tutti i Paesi europei, e anche da altri che non fanno parte dell’Unione Europea, e sta crescendo rapidamente per studiare il clima e svolgere previsioni insieme al centro meteo europeo ECMWF. In merito al Riscaldamento Globale, ho trovato anche un documento, sempre pubblicato su Nature, che quantifica il riscaldamento europeo nel periodo 1979-2022: pensate, tre volte maggiore rispetto a quello globale. Ecco spiegato perché in Europa si verificano mediamente meno ondate di freddo rispetto ad altre aree, con conseguenze dirette sul tempo quotidiano.

Perché il riscaldamento europeo è soprattutto estivo

Un aspetto tutt’altro che irrilevante è che il riscaldamento europeo è soprattutto estivo, e c’è un motivo: durante la stagione invernale in Europa c’è una maggiore emissione di inquinanti per l’accensione dei termosifoni, che riduce gli effetti della radiazione solare. Come abbiamo detto, la riduzione delle emissioni crea inizialmente un effetto contrario rispetto a quello che si vorrebbe: queste emissioni invernali fanno da schermo ai raggi solari, per cui l’aumento invernale dal 1979 è di due volte superiore a quello globale, mentre d’estate, con i termosifoni spenti, il cielo è più trasparente e la temperatura media europea è cresciuta di 3 volte rispetto a quella globale.

Ridurre i gas serra conviene, ma i frutti arriveranno più avanti

Qualcuno potrebbe pensare, a questo punto, che convenga inquinare ed emettere gas serra. In realtà, se tutti i Paesi del mondo riducessero le emissioni come avviene qui in Europa, avremmo probabilmente in una prima fase un aumento della temperatura, poi il Riscaldamento Globale si ridurrebbe gradualmente, perché ciò che è stato emesso e che viene emesso tuttora in maniera massiccia sul pianeta avrà effetto per molte decine di anni. Quello che si fa oggi per ridurre le emissioni di gas serra produrrà i suoi effetti sulle generazioni future: non li vedremo l’anno successivo, anzi vedremo effetti negativi, causati però da comportamenti sbagliati, cioè l’aver emesso gas serra.

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