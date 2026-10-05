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L’Italia si avvia verso una fase meteorologica diversa da quella dominata dalla stabilità e da temperature insolitamente miti. Dopo giornate dal sapore ancora quasi estivo, la seconda parte della settimana potrebbe riportare condizioni più tipiche di Ottobre, con un aumento delle nuvole, il ritorno delle precipitazioni e un ridimensionamento del caldo. A favorire questo cambiamento sarebbe una perturbazione in arrivo dall’Atlantico, capace di contribuire alla formazione di una circolazione ciclonica sul nostro Paese. Il sistema perturbato dovrebbe coinvolgere inizialmente il Centro-Nord, per poi trasferire la propria influenza verso le regioni meridionali in prossimità del fine settimana. Proprio questo spostamento rappresenterebbe la chiave per comprendere l’evoluzione prevista tra Sabato 10 e Domenica 11 Ottobre: il maltempo tenderebbe gradualmente a lasciare alcune zone, mentre altrove continuerebbe a condizionare la giornata. Il weekend, dunque, potrebbe presentare differenze piuttosto marcate sia tra le diverse aree italiane sia tra le sue due giornate. Trattandosi di una tendenza ancora suscettibile di aggiornamenti, la posizione del vortice e la velocità del suo allontanamento saranno determinanti per definire meglio la distribuzione delle piogge.

Sabato 10 Ottobre: instabilità al Sud, schiarite più ampie altrove

La giornata di Sabato potrebbe aprirsi con un quadro ancora incerto sulle regioni meridionali, dove la circolazione depressionaria manterrebbe condizioni adatte allo sviluppo di precipitazioni. Le aree peninsulari del Sud sarebbero quelle maggiormente esposte a piogge sparse e a qualche temporale, anche se in questa fase non è possibile individuare con precisione le zone più coinvolte e gli orari dei fenomeni. Un interessamento potrebbe riguardare anche la Sicilia settentrionale, mentre sul resto del territorio nazionale si farebbero strada segnali di miglioramento. Al Centro e al Nord, infatti, le precipitazioni tenderebbero a perdere importanza, lasciando spazio a un’alternanza di annuvolamenti e aperture del cielo. Non bisognerà quindi aspettarsi necessariamente una giornata soleggiata dall’inizio alla fine, ma un contesto progressivamente più favorevole, con maggiori occasioni per trascorrere qualche ora all’aperto. Anche le temperature potrebbero beneficiare delle schiarite: dopo la flessione attesa fino a Venerdì 9 Ottobre, i valori diurni tornerebbero a salire leggermente. In diverse località del Centro-Nord le massime potrebbero superare i 21-22°C, rendendo gradevoli soprattutto le ore centrali. Questa ripresa non indicherebbe però un nuovo episodio di caldo anomalo, quanto piuttosto un recupero successivo al passaggio perturbato.

Domenica 11 Ottobre: miglioramento più diffuso e temperature senza grandi scossoni

Per Domenica si prospetta un ulteriore passo verso condizioni più tranquille. La pressione dovrebbe aumentare sull’Italia, favorendo una maggiore stabilità atmosferica e riducendo lo spazio a disposizione della circolazione perturbata. Al Centro-Nord il miglioramento apparirebbe più consolidato rispetto a Sabato, con un quadro complessivamente più adatto alle attività all’aperto. Al Sud, invece, l’uscita dalla fase instabile potrebbe richiedere ancora qualche ora: soprattutto nella prima parte della giornata non si escludono annuvolamenti e precipitazioni residue, legati agli ultimi effetti del vortice in allontanamento. La tendenza sarebbe comunque verso un’attenuazione dei disturbi, pur con tempi differenti da una zona all’altra. Sul piano termico non emergono indicazioni di cambiamenti rilevanti rispetto al giorno precedente. Le temperature dovrebbero mantenersi su livelli nel complesso prossimi alle medie del periodo, accompagnando la chiusura del weekend con un clima più coerente con la stagione autunnale. Per chi sta organizzando una gita o un’uscita, Domenica sembrerebbe quindi offrire condizioni migliori su una porzione più ampia del Paese. Restano da verificare, con gli aggiornamenti successivi, soprattutto l’estensione delle ultime piogge al Meridione e la rapidità con cui lasceranno spazio alle schiarite.