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L’autunno procede a piccoli passi sull’Italia. Nei primi giorni di Ottobre, infatti, la situazione meteorologica continua a essere condizionata dalla presenza dell’alta pressione, che garantisce un tempo prevalentemente stabile su gran parte della Penisola. Mentre diverse zone dell’Europa occidentale e settentrionale stanno già sperimentando un clima più fresco, nuvoloso e spesso perturbato, sul nostro Paese resistono ancora temperature superiori alle medie del periodo e una generale scarsità di precipitazioni.

Anche il prossimo weekend dovrebbe trascorrere all’insegna della stabilità atmosferica, con ampie schiarite e un quadro complessivamente asciutto. Le temperature, pur potendo mostrare qualche lieve oscillazione, resteranno ancora piuttosto elevate per l’inizio di Ottobre, soprattutto nelle ore centrali della giornata. Si tratta però di una situazione destinata gradualmente a cambiare.

L’alta pressione comincerà infatti a perdere parte della propria forza nel corso della prossima settimana. Il cedimento sarà progressivo e inizialmente più evidente sulle regioni meridionali, per poi estendersi al resto d’Italia. Non ci sarà quindi un passaggio improvviso dall’estate all’autunno, ma una lenta trasformazione del quadro atmosferico, con un aumento della nuvolosità e la possibilità di piogge via via più organizzate.

Tra Martedì 6 e Giovedì 8 Ottobre arriva il cambiamento

Dopo un Lunedì 5 Ottobre ancora piuttosto interlocutorio, i primi segnali del cambiamento diventeranno più evidenti tra Martedì 6 e Mercoledì 7 Ottobre. Un moderato vortice in quota, collocato tra il medio e il basso Adriatico, potrebbe favorire la comparsa di qualche pioggia sulle regioni meridionali nella giornata di Martedì.

Il peggioramento non resterà però confinato al Sud. Nel corso di Mercoledì 7 Ottobre, infatti, l’instabilità potrebbe estendersi anche alle due Isole Maggiori, mentre una perturbazione proveniente dall’Atlantico inizierà ad avvicinarsi al Mediterraneo. Le nubi aumenteranno soprattutto sulle regioni settentrionali e lungo il versante tirrenico, preparando il terreno alla fase più perturbata della settimana.

Il passaggio più interessante è atteso per Giovedì 8 Ottobre, quando la perturbazione atlantica dovrebbe riuscire a entrare più decisamente nel bacino del Mediterraneo. Il sistema sarà alimentato da un vortice presente sulla Penisola Iberica e potrebbe determinare un sensibile aumento della nuvolosità e delle precipitazioni.

Le aree maggiormente coinvolte potrebbero essere la Liguria, l’Emilia-Romagna e buona parte delle regioni centrali, con particolare attenzione ai settori tirrenici, fino alla Campania settentrionale. Non tutta l’Italia, tuttavia, sarà interessata con la stessa intensità: su altre zone della Penisola il rischio di pioggia potrebbe rimanere più contenuto, anche se il cielo tenderà generalmente a farsi più grigio.

Venerdì 9 e Sabato 10, poi il possibile ritorno dell’alta pressione

La giornata di Venerdì 9 Ottobre potrebbe rappresentare una nuova fase del passaggio perturbato. Il fronte tenderà a muoversi verso levante, coinvolgendo una porzione più ampia del Centro e del Sud Italia. Al Nord, invece, potrebbero comparire i primi segnali di miglioramento, anche se il tempo non tornerà immediatamente stabile ovunque.

L’inizio del weekend potrebbe quindi mantenere qualche elemento di incertezza. Sabato 10 Ottobre saranno ancora possibili precipitazioni residue e condizioni di moderata instabilità, soprattutto sulle regioni centro-meridionali. Si tratterà comunque, secondo questa evoluzione, della coda del peggioramento, con una tendenza generale verso un tempo più clemente. Una situazione più tranquilla potrebbe svilupparsi a partire da Domenica 11 Ottobre, quando la pressione atmosferica dovrebbe nuovamente aumentare sul Mediterraneo. L’atmosfera potrebbe così avviarsi verso una fase di progressiva stabilizzazione, dopo il maltempo della seconda parte della settimana.

In definitiva, l’Italia si prepara a vivere una settimana di transizione, nella quale l’attuale dominio dell’alta pressione lascerà gradualmente spazio a condizioni più dinamiche e più vicine alla tipica variabilità autunnale. Le prime piogge organizzate potrebbero interessare diverse zone della Penisola soprattutto tra Martedì 6 e Venerdì 9 Ottobre, mentre il successivo rialzo della pressione potrebbe favorire un nuovo miglioramento proprio verso la conclusione del periodo considerato.