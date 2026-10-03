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L’autunno continua a mostrarsi piuttosto timido sull’Italia. Nei primi giorni di Ottobre il quadro meteorologico rimane infatti condizionato dalla presenza dell’alta pressione, che seguita a proteggere buona parte della Penisola dalle perturbazioni più organizzate. Il risultato è un tempo generalmente stabile, con molte ore di sole, poche precipitazioni e temperature ancora miti per il periodo. Una situazione ben diversa da quella osservata su diversi settori dell’Europa occidentale e settentrionale, dove l’atmosfera ha già assunto caratteristiche decisamente più autunnali.

Anche sull’Italia, però, questa lunga parentesi tranquilla potrebbe avvicinarsi alla conclusione. Fino alla fine del weekend non sono attesi cambiamenti particolarmente importanti e il sole continuerà a ritagliarsi ampi spazi su molte regioni. Con l’inizio della nuova settimana, invece, l’anticiclone dovrebbe gradualmente indebolirsi, lasciando maggiore spazio alle correnti instabili. Non si tratterà di un passaggio improvviso dal caldo al maltempo generalizzato: il cambiamento dovrebbe avvenire per gradi, inizialmente attraverso un aumento della nuvolosità e qualche precipitazione localizzata. Lunedì 5 Ottobre potrebbe quindi trascorrere ancora senza grandi scossoni, rappresentando una sorta di collegamento tra la fase stabile del fine settimana e quella più movimentata prevista nei giorni successivi.

Tra Martedì e Giovedì aumenta l’instabilità: piogge prima al Sud, poi al Centro-Nord

I primi segnali più evidenti della nuova fase potrebbero arrivare Martedì 6 Ottobre, quando l’attenzione si sposterà soprattutto verso le regioni meridionali. Una circolazione instabile in quota tra il medio e il basso Adriatico potrebbe infatti favorire la formazione di rovesci e precipitazioni sparse, con fenomeni distribuiti in maniera irregolare. Sarà probabilmente soltanto l’inizio di un cambiamento più ampio.

Mercoledì 7 Ottobre l’instabilità potrebbe raggiungere anche Sicilia e Sardegna, mentre sul lato occidentale della Penisola inizieranno a manifestarsi gli effetti dell’avvicinamento di una perturbazione atlantica. Le nubi tenderanno così ad aumentare al Nord e sulle regioni affacciate sul Tirreno, anticipando quello che potrebbe essere il momento più dinamico della settimana.

La giornata da osservare con particolare attenzione sarà Giovedì 8 Ottobre. Una perturbazione associata a una più vasta circolazione depressionaria presente sull’Europa sud-occidentale potrebbe avanzare verso il Mediterraneo centrale, determinando un peggioramento più organizzato. Le precipitazioni potrebbero interessare soprattutto Liguria, Emilia-Romagna e diverse zone del Centro, con una probabilità di pioggia più alta lungo il versante tirrenico. I fenomeni potrebbero inoltre scendere gradualmente verso sud, raggiungendo anche la Campania settentrionale. Naturalmente la distribuzione esatta delle piogge dipenderà dalla traiettoria effettiva della perturbazione, un elemento che potrà essere definito con maggiore precisione soltanto con l’avvicinarsi dell’evento.

Venerdì perturbazione verso sud, poi il tempo potrebbe migliorare

La fase instabile potrebbe proseguire anche Venerdì 9 Ottobre, quando il sistema perturbato dovrebbe continuare a muoversi verso levante. In questo caso il maltempo tenderebbe a concentrarsi via via sulle regioni centrali e meridionali, mentre al Nord potrebbero comparire le prime schiarite e condizioni gradualmente più asciutte. Non è comunque esclusa una certa variabilità, soprattutto nelle prime ore della giornata.

Qualche strascico potrebbe accompagnarci anche all’inizio del weekend: Sabato 10 Ottobre resterebbe infatti la possibilità di rovesci residui sulle regioni del Centro-Sud, prima di un progressivo miglioramento. La situazione potrebbe diventare più tranquilla da Domenica 11 Ottobre, quando un nuovo aumento della pressione sul Mediterraneo favorirebbe il ritorno di condizioni più stabili.

La prossima settimana potrebbe dunque rappresentare un passaggio interessante nella stagione: dopo una lunga fase caratterizzata da alta pressione, temperature miti e scarsità di precipitazioni, l’Italia ritroverebbe finalmente per alcuni giorni un’atmosfera più tipicamente autunnale. Tra Martedì e Venerdì aumenterebbero le occasioni per piogge e rovesci su diverse regioni, anche se non si prospetta necessariamente una lunga fase di maltempo. Trattandosi di una previsione a diversi giorni di distanza, restano inoltre possibili modifiche nella posizione della perturbazione, nell’intensità dei fenomeni e nelle aree maggiormente coinvolte. I prossimi aggiornamenti saranno quindi importanti per capire dove cadranno le precipitazioni più consistenti e quanto durerà realmente questa parentesi instabile.