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La settimana si apre con un quadro meteorologico più dinamico rispetto a quello dei giorni precedenti. Dopo le piogge che hanno interessato soprattutto il Nordovest, con un coinvolgimento particolare della Liguria, l’atmosfera resta favorevole a nuove occasioni d’instabilità. Non mancheranno le pause asciutte e alcuni miglioramenti temporanei, ma nei prossimi giorni il passaggio di una perturbazione più organizzata porterà precipitazioni su diverse regioni italiane.

Il cambiamento riguarderà soprattutto la distribuzione delle piogge, mentre le temperature manterranno inizialmente valori piuttosto gradevoli. Al Sud, in particolare, i venti di scirocco contribuiranno a conservare un clima molto mite.

Piogge residue tra Liguria e Lombardia

Nelle prossime ore, la fase più attiva del maltempo tenderà gradualmente ad attenuarsi. Questo passaggio, tuttavia, non coinciderà con un ritorno immediato a condizioni stabili: sul settore occidentale del Nord resteranno addensamenti e precipitazioni, distribuiti in modo irregolare.

Le aree ancora maggiormente interessate saranno la Liguria centrale e la Lombardia, dove ci sarà spazio per ulteriori piogge e locali rovesci. Il quadro resterà variabile, con momenti di pausa alternati a nuovi annuvolamenti. Il miglioramento si farà strada nel corso della giornata, favorendo una progressiva riduzione dei fenomeni, senza però garantire una lunga parentesi di tempo asciutto. Già dalla sera, infatti, un nuovo peggioramento inizierà ad affacciarsi sulle regioni di Nordovest, anticipando un’evoluzione ancora movimentata.

Qualche rovescio anche in Toscana e Sardegna

L’instabilità non resterà confinata alle regioni settentrionali. Qualche pioggia, anche accompagnata da locali manifestazioni temporalesche, interesserà i litorali toscani e le zone interne della Sardegna. Anche in questi settori i fenomeni avranno carattere discontinuo. Tra un passaggio nuvoloso e l’altro non mancheranno intervalli più calmi, mentre con il trascorrere delle ore emergeranno segnali di miglioramento. Si tratterà quindi di una giornata dalle caratteristiche mutevoli, con condizioni diverse anche tra località relativamente vicine. La tendenza generale sarà verso un’attenuazione delle precipitazioni, prima degli ulteriori cambiamenti attesi nel corso della settimana.

Tempo più tranquillo su gran parte del Paese

Sul resto dell’Italia prevarrà una situazione più tranquilla, con molte zone asciutte. L’assenza di piogge non significherà necessariamente cielo sempre sereno: nuvole e schiarite si alterneranno, all’interno di un contesto comunque meno instabile rispetto a quello del Nordovest.

Un’eccezione riguarderà il settore ionico compreso tra Sicilia e Calabria. Qui la variabilità sarà più accentuata e resterà la possibilità di isolati piovaschi. I fenomeni saranno locali, inseriti in un quadro che lascerà spazio anche a pause asciutte. L’avvio della settimana presenterà dunque differenze evidenti tra le varie aree del Paese, con le precipitazioni inizialmente concentrate solo su alcuni settori.

Temperature gradevoli e scirocco al Sud

Sul fronte termico non si profilano cambiamenti particolarmente marcati nella fase iniziale. Il clima resterà nel complesso gradevole su buona parte dell’Italia, mentre sulle regioni meridionali la presenza dello scirocco manterrà condizioni a tratti decisamente miti. Le temperature accompagneranno quindi questa prima fase di maggiore variabilità senza bruschi scossoni. Saranno soprattutto il passaggio delle nuvole e l’alternanza tra piogge e pause asciutte a caratterizzare le giornate.

Nei prossimi giorni una perturbazione più organizzata

L’evoluzione successiva porterà un’accentuazione dell’instabilità. È atteso l’arrivo di una perturbazione dalle caratteristiche più tipicamente autunnali, capace di coinvolgere molte regioni con piogge diffuse e temporali.

Rispetto ai fenomeni più irregolari dell’inizio della settimana, questo passaggio introdurrà una fase di precipitazioni più estese. La distribuzione e la tempistica delle piogge richiederanno aggiornamenti, ma la tendenza indica una settimana più movimentata, nella quale i miglioramenti temporanei si alterneranno a nuove occasioni di maltempo.