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La Liguria è sotto attacco di forti piogge, soprattutto sul Genovese, dove si è fossilizzato da parecchie ore un temporale stazionario. Tutto come da previsione, visto che erano già alcuni giorni che all’interno delle simulazioni modellistiche emergeva questo rischio di fenomeni persistenti sulla Liguria. I disagi sono parecchi, specie nella zona di Genova e nei quartieri orientali del capoluogo ligure, dove sono precipitati in poche ore oltre 130 mm di pioggia.

Maltempo e nubifragi in Liguria

Le forti precipitazioni, concentrate su territori ristretti in brevi lassi di tempo, hanno inevitabilmente causato allagamenti e locali smottamenti o piccole frane.

Indubbiamente Genova è abituata a episodi di maltempo di gran lunga peggiori di questo, però i temporali stazionari non bisogna mai sottovalutarli, così come anche le previsioni delle prossime ore, visto che pare proprio che l’instabilità sarà ancora molto presente sulla Liguria centro-occidentale.

Temporali stazionari, ancora rischio di forti acquazzoni

Fortunatamente, l’intera perturbazione si sta lentamente muovendo verso ovest, ragion per cui questi temporali che ora insistono sul Genovese tenderanno lentamente a spostarsi verso ovest, per poi abbandonare momentaneamente l’Italia.

Nel corso della notte e delle prime ore del mattino di lunedì 19 ottobre avremo rovesci sparsi con locali temporali ancora semistazionari, quindi molto lenti, tra Genova, Savona e Imperia, ragion per cui saranno ancora probabili forti acquazzoni con accumuli di pioggia sostanziosi e possibilità di allagamenti.

Lunedì una breve tregua, poi nuovo peggioramento

Poi ci sarà una pausa momentanea tra lunedì pomeriggio e le prime ore di martedì.

Questa piccola pausa sarà il preludio al vero peggioramento, che consisterà nell’ingresso perentorio dell’intera perturbazione dal Mediterraneo occidentale verso l’Italia.

Tra martedì e mercoledì tornano forti temporali e vento

Il peggioramento sarà molto esteso e non riguarderà solo la Liguria, ma in verità gran parte dell’Italia.

Ci saranno piogge diffuse e di nuovo rischio di forti temporali, sebbene questa volta potrebbero durare meno sulla Liguria: certamente un passaggio temporalesco di grossa portata e della durata di quattro o cinque ore consecutive è assolutamente da non sottovalutare, poiché è in grado di scatenare non solo forti piogge, ma anche raffiche di vento tempestose.

Questo forte peggioramento irromperà sulla Liguria e su gran parte del versante tirrenico e del nord Italia tra martedì pomeriggio e mercoledì.