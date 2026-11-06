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Un weekend dal meteo ancora piuttosto incerto. Si tratta di una situazione al limite, perché un’insidiosa ma rapida goccia fredda scivolerà sul nostro Paese da nord-ovest verso sud-est. Non possiamo parlare di perturbazione organizzata, perché non c’è alcun minimo profondo al suolo; ciò non toglie che sia una di quelle configurazioni decisamente difficili da prevedere anche a pochissime ore dall’evento. In questo articolo cerchiamo di fare il punto sulle previsioni delle prossime ore.

La prima ipotesi: il passaggio lampo secondo GFS

Il modello americano GFS propende per un passaggio talmente veloce che molte regioni non sentirebbero neanche una goccia d’acqua. Secondo questa ipotesi, nel corso di sabato la perturbazione attraverserà il nostro Paese come una sorta di toccata e fuga, lasciando spazio a locali piovaschi al Centro-Sud e a precipitazioni occasionali sulle regioni settentrionali, soprattutto tra Piemonte (quasi certo che sarà interessato), l’alta Lombardia e il Trentino-Alto Adige. Abbiamo pubblicato la carta per capire meglio.

La seconda visione: il piccolo vortice di ECMWF

È quella che si origina dal modello europeo ECMWF. Quest’ultimo è abbastanza sicuro di un passaggio molto più incisivo, capace di approfondirsi sul Mediterraneo centrale, e arriva addirittura a prevedere la formazione di un piccolo vortice di bassa pressione. Una simile configurazione potrebbe innescare rovesci diffusi, piogge estese e alcuni temporali, soprattutto sulle regioni centrali e meridionali. Con questa opzione, le regioni del basso Tirreno orientale sarebbero quelle più interessate, proprio perché con un minimo al suolo le correnti sono più vigorose e si instaurano moti convettivi più estesi.

Come mai questa incertezza?

Cari lettori, in questi casi anche a 36-48 ore dall’evento è possibile che si verifichino variazioni localmente significative. Quello che possiamo dire con ragionevole sicurezza è che le piogge (qualunque sia il modello meteo in esame) interesseranno le seguenti regioni: Piemonte, Liguria, Lombardia, Toscana, Lazio, Campania. Altrove molto poco o addirittura nulla. Sarà comunque un peggioramento abbastanza rapido, in attesa di un cambiamento deciso nel corso della prossima settimana, che andremo ad analizzare in articoli successivi.

Credit

L’articolo è stato redatto analizzando attentamente i run dei modelli meteo seguenti e rieditati dall’autore: ECMWF, Global Forecast System del NOAA, ICON, AROME, ARPEGE