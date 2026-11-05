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Non c’è praticamente pausa: precipitazioni diffuse, magari a tratti, ma comunque presenti. Finita una, eccone un’altra. Dopo alcuni giorni caratterizzati da condizioni meteo un pelo meno bagnate, un’insolita perturbazione in movimento sull’Europa occidentale, tra la Spagna e le Baleari, inizierà progressivamente ad approfondirsi e a venire incontro al nostro Paese. In questo articolo cerchiamo di capire quali sono le regioni a rischio pioggia.

Chiariamo subito un concetto

Non sarà né una depressione estesa né tantomeno duratura e, soprattutto, non investirà direttamente tutta la Penisola. Ciò non toglie che nei settori occidentali non si escludono fenomeni temporaleschi intensi e, localmente, piogge anche molto forti. Dopo che sono state colpite in maniera abbastanza decisa, sebbene irregolare, la Sardegna orientale e la Sicilia sud-orientale, la propaggine di questa nuova perturbazione sta portando delle deboli piogge tra le zone sarde e la Corsica, e ci sarà un debole flusso umido da sud e sud-est che permetterà un po’ di acqua anche sull’estremo nord-ovest.

La giornata più piovosa

Il peggioramento potrebbe raggiungere il suo apice nella giornata di sabato 7 novembre, quando l’ombrello potrebbe diventare necessario in numerose regioni. Secondo le ultime elaborazioni del modello meteo europeo ECMWF, notiamo che la Liguria di Ponente, il Piemonte e la Valle d’Aosta saranno nettamente le tre regioni più interessate da questa nuova fase di maltempo. Ciò non toglie che qualche precipitazione riuscirà a bagnare anche il Lazio, la Toscana e la Lombardia orientale, anche se in queste aree non ci saranno grandi accumuli, ma solo qualche goccia, magari intermittente ma persistente nel tempo.

Domenica

La seconda giornata del fine settimana vedrà un generale miglioramento, anche se il clima risulterà piuttosto uggioso e le schiarite non particolarmente ampie. Ma attenzione, perché questo altro non è che il preludio di una nuova fase fortemente instabile, che comincerà nella giornata di martedì 10 e potrebbe durare diverso tempo. Continuate a seguire i nostri aggiornamenti meteo per rimanere informati sull’evoluzione del tempo e su quanta pioggia cadrà nella prossima settimana.

Credit

L’articolo è stato redatto analizzando attentamente i run dei modelli meteo seguenti e rieditati dall’autore: ECMWF, Global Forecast System del NOAA, ICON, AROME, ARPEGE