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Dopo la fase di freddo e maltempo che ha coinvolto molte regioni del nostro Paese, ora il panorama meteorologico inizia a dare segnali di miglioramento per effetto di un timido aumento pressorio in area mediterranea. Si tratterà, tuttavia, di una breve tregua dalle piogge, in quanto già da Giovedì 5 Novembre è previsto l’arrivo di un nuovo peggioramento.

Una bassa pressione tra Spagna e Francia

La dinamica di questo nuovo cambiamento sul piano meteorologico sarà da attribuire alla presenza di un’area di bassa pressione, attualmente in approfondimento tra il nord della Spagna e la fascia più meridionale della Francia. Il suo spostamento verso le Isole Baleari piloterà correnti di matrice oceanica verso l’Italia, che andranno a scontrarsi con i venti più miti in risalita dal Nord Africa, richiamati da una figura di alta pressione posizionata sull’area sud-orientale del nostro continente.

Giovedì 5 Novembre i primi disturbi tra nord-ovest e Isole Maggiori

Da questi contrasti si formerà un vero e proprio fronte instabile che, già dalla giornata di Giovedì 5 Novembre, inizierà a portare i primi disturbi sulle estreme regioni di nord-ovest, segnatamente sui rilievi alpini, e sulle due Isole Maggiori. Particolarmente coinvolta sarà la Sardegna, soprattutto sul versante più orientale. Dalla serata un generale aumento delle nubi si registrerà anche su gran parte del distretto tirrenico, mentre sul resto del Paese i cieli risulteranno sporcati da una nuvolosità variabile, ma senza precipitazioni.

Venerdì 6 Novembre piogge su Liguria di Levante e Toscana

Venerdì 6 Novembre, mentre il vortice resterà praticamente stazionario all’altezza delle coste occidentali della Francia, il fronte instabile continuerà a influenzare il quadro meteorologico su alcune regioni d’Italia. Nubi e piogge sparse sono attese sull’area del basso Tirreno, sul nord del Lazio, in Toscana e su gran parte del nord-ovest. Le precipitazioni saranno più diffuse sulla Liguria di Levante e in Toscana, dove ci attendiamo anche qualche isolato temporale. Deboli e locali piogge potranno interessare nel corso della giornata anche l’Emilia-Romagna e la Lombardia.

Tendenza weekend

La parte più instabile del fronte si sposterà poi verso levante nella giornata di Sabato 7 Novembre, per poi allontanarsi verso i Balcani entro Domenica 8, lasciando così spazio a un graduale miglioramento.