Seguici su Google

Il maltempo sta lentamente mollando la presa dopo aver interessato a più riprese tutto il medio-basso Adriatico e il sud con piogge a tratti di grossa portata. Ci riferiamo chiaramente ad Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata, dove registriamo gli accumuli più ingenti, addirittura localmente oltre 150 mm di pioggia nella sola giornata di lunedì 2 novembre, a ridosso dell’Appennino, come ad esempio tra il Pescarese, il Teatino, il Campobassano e il Subappennino Dauno.

Ciclone verso la Grecia

Il responsabile di tutta questa pioggia è stato un ciclone alimentato da fredde correnti nord-orientali che ora, però, si sta lentamente spostando verso est, andandosene in Grecia.

Le ultime piogge nelle prossime ore continueranno a interessare alcuni territori del medio-basso Adriatico e del sud, poiché è in azione la ritornante di questo ciclone, la quale va ad arrotondare ancor di più gli accumuli pluviometrici totali.

Dove pioverà nelle prossime ore

Nel corso di questo martedì 3 novembre avremo piogge e rovesci su gran parte della Puglia, in particolar modo sui settori adriatici pugliesi, dove non mancheranno anche qualche tuono e improvvise grandinate locali.

Rovesci residui molto isolati tra Abruzzo, Molise e Marche, mentre alcuni dei rovesci pugliesi potranno sconfinare fin sulla Basilicata e sull’Appennino campano.

Rischio di rovesci e temporali isolati anche sulla Sicilia settentrionale e sulla bassa Calabria, in particolar modo tra il Messinese tirrenico e il Reggino tirrenico.

Miglioramento dal pomeriggio, tornano le schiarite

Queste saranno le ultimissime folate di maltempo, concentrate essenzialmente tra la mattina e il primo pomeriggio, dopodiché la situazione andrà velocemente a migliorare.

Non a caso, il tempo sarà molto più stabile su tutto il medio Tirreno e sulla Sardegna, oltre che sulle coste campane, dove arriveranno schiarite e sprazzi di sole.

Tempo stabile e tranquillo su tutto il nord Italia, poiché ritorna momentaneamente l’alta pressione.

Entro sera le precipitazioni cesseranno quasi del tutto sul meridione.

A metà settimana il tempo sarà più stabile per tutti, però si tratterà solo di una piccola pausa in attesa di un’altra papabile perturbazione durante il weekend.