Meteo prossimi giorni tregua lampo poi piogge fino al weekend

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Le piogge e i temporali della notte hanno insistito sul Sud e tra Marche e Abruzzo, la mattina di oggi martedì 3 novembre è ancora grigia sul versante adriatico, ma dal pomeriggio i fenomeni si attenueranno quasi ovunque, mentre al Nord le nubi aumenteranno con deboli piogge in serata sulle Alpi piemontesi.

Il vortice che ha portato il maltempo di inizio settimana si sta allontanando, e dopo le nevicate sull’Appennino centrale degli ultimi due giorni si apre una tregua che però durerà poco, perché già da giovedì una nuova area di bassa pressione a ovest della Penisola comincerà a spingere aria umida verso le Isole Maggiori, allargando poi il suo raggio d’azione a gran parte del Paese entro il fine settimana.

Mercoledì 4 novembre tra nubi, nebbie e qualche pioggia

Il cielo sarà molto nuvoloso su gran parte del Nord Italia, con deboli precipitazioni sulle Alpi occidentali che oltre i 1300-1400 metri cadranno sotto forma di neve, e qualche pioggia leggera, insieme a un breve rovescio isolato, sulla Romagna meridionale, mentre nelle vallate interne la giornata partirà tra foschie e banchi di nebbia, condizione direi tipica delle mattine di novembre.

Al Centro e in Sardegna le nubi saranno un po’ ovunque, con piovaschi confinati sul nord delle Marche, con un po’ più di vivacità in serata sulle coste orientali sarde dove potrà svilupparsi qualche temporale locale. Nel Centro Italia nelle vallate interne le ore più fredde porteranno foschie dense e qualche banco di nebbia.

Al Sud e in Sicilia annuvolamenti compatti porteranno piogge diffuse sul Gargano, sulla Calabria meridionale e sulla Sicilia occidentale, mentre sul resto del Sud Italia il cielo sarà parzialmente nuvoloso, senza fenomeni degni di nota.

Da giovedì piogge abbondanti su Sardegna e Sicilia

Giovedì 5 novembre la copertura nuvolosa si farà estesa e a tratti spessa, con rovesci diffusi su Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria occidentale, ma il grosso delle piogge finirà sulle Isole Maggiori, dove in Sardegna e in Sicilia le precipitazioni potranno risultare anche abbondanti. Sul resto del Centro Italia e lungo il versante adriatico il cielo resterà invece parzialmente nuvoloso, senza fenomeni di rilievo, insomma una giornata ancora tranquilla per buona parte della Penisola.

Venerdì temporali sul Tirreno, sabato piove quasi ovunque

Venerdì 6 novembre il maltempo si estenderà e verso fine giornata compariranno i temporali lungo tutte le coste delle regioni tirreniche, su tutta la Toscana, sull’Emilia-Romagna e sulla Lombardia, con il Nord che dopo un lungo periodo avaro di piogge tornerà finalmente a vedere un po’ d’acqua vera, mentre altrove il cielo resterà poco nuvoloso.

Il momento più piovoso arriverà sabato 7 novembre, con cielo molto nuvoloso e precipitazioni abbondanti su tutto il Paese, in attenuazione soltanto in serata, a conferma di un fine settimana di maltempo anche al Nord che si intravedeva già da qualche giorno. Domenica 8 novembre la nuvolosità resterà estesa con piogge abbondanti che si concentreranno su Toscana e Sicilia, altrove piovaschi.

Temperature, venti e mari in breve

Le minime della notte sono salite leggermente su gran parte del territorio e oggi le massime aumenteranno al Centro-Sud, soprattutto sul versante tirrenico, mentre da mercoledì le minime caleranno in modo deciso nelle zone interne di Toscana e Sicilia e le massime resteranno stabili o in lieve flessione, salvo un aumento in Sardegna, Umbria, tra Lazio e Abruzzo, in Basilicata e Puglia.

Fino a sabato 7 le mattine più fredde saranno quelle di Aosta con 0°C e di Bolzano, Trento e Sondrio con 1°C, mentre Milano, Torino e Bologna si fermeranno sugli 8°C, Roma sugli 11°C e Napoli sui 13°C; nei pomeriggi più miti si toccheranno 24°C a Palermo e Olbia e 23°C a Cagliari, con 20°C a Napoli, 19°C a Roma e Firenze, 16°C a Bologna, appena 14°C a Milano e Torino e 11°C a Cuneo e Belluno.

Mercoledì venti da moderati a forti da nord su Adriatico e Ionio e da sud-est sugli altri bacini, con tutti i mari da mossi a molto mossi.

In sintesi

Dopo le piogge di stanotte al Sud, da oggi pomeriggio i fenomeni si attenueranno, mentre al Nord arriveranno deboli piogge serali sulle Alpi piemontesi. Mercoledì sarà nuvoloso con neve sulle Alpi occidentali oltre 1300-1400 metri. Da giovedì piogge abbondanti su Sardegna e Sicilia, venerdì temporali sul Tirreno, in Toscana, Emilia-Romagna e Lombardia, sabato precipitazioni copiose su tutto il Paese. Domenica ancora molta pioggia su Toscana e Sicilia.

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