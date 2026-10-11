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Ancora poche ore e finalmente il forte maltempo che sta attanagliando molte regioni del sud si spegnerà del tutto. Il sistema di bassa pressione, per la verità non particolarmente profondo né cattivo, continua ad alimentare una marcata instabilità atmosferica. Ma allora perché ci sono stati così tanti violenti temporali su diverse regioni meridionali? Semplice: c’è un mare decisamente troppo caldo, e questo rappresenta un quid in più per lo sviluppo di fenomeni meteo estremi.

Tante le alluvioni

Diversi sono stati i problemi in questi giorni: prima l’alluvione in Sardegna e nel Messinese, poi i gravi tornado nel Trapanese, quindi gli allagamenti in Calabria e infine i violenti temporali nel Salento.

Oggi, Domenica 11, la perturbazione si sta finalmente spostando verso est, favorendo un graduale miglioramento, ma non sarà subito sole e caldo, perché rimarrà una decisa recrudescenza dei fenomeni. Rovesci e temporali potranno ancora interessare la fascia adriatica, dalle Marche fino alla Puglia. Altri fenomeni, sempre abbastanza sparsi o al più localizzati, ma non per questo deboli, sono attesi in Calabria, soprattutto sul versante tirrenico, e nella Sicilia settentrionale, con particolare attenzione all’area dello Stretto di Messina. Concludiamo dicendo che piogge più isolate potranno coinvolgere Basilicata e Campania, mentre altrove rimarrà una nuvolaglia abbastanza sparsa, a tratti addensata, ma senza fenomeni, se non quattro gocce locali.

Lunedì il miglioramento

Situazione che cambia con la nuova settimana, ma non aspettiamoci subito né un’impennata delle temperature né il sole che farà capolino dovunque. Fino a Martedì 13 rimarrà una certa nuvolosità variabile e non possiamo escludere qualche pioggerella locale, ma il grosso dei fenomeni se ne sarà decisamente andato. Le tendenze meteo comunque sono buone per chi desidera ancora un po’ di sole. L’Anticiclone, che in principio non doveva interessare granché le nostre regioni meridionali, alla fine riuscirà a metterci lo zampino. Ne consegue che, soprattutto da Mercoledì, le giornate saranno nettamente soleggiate, le temperature ancora miti e la possibilità di pioggia pressoché nulla.

Credit

L’articolo è stato redatto analizzando attentamente i run dei modelli meteo seguenti e rieditati dall’autore: ECMWF, Global Forecast System del NOAA, ICON, AROME, ARPEGE