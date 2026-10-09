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La prossima settimana potrebbe aprire una fase decisamente più stabile e mite sull’Italia. Secondo il quadro previsionale attuale, un vasto campo di alta pressione si prepara a espandersi dall’Europa occidentale verso il Mediterraneo, favorendo un cambiamento delle condizioni atmosferiche anche sul nostro Paese. Prima che l’anticiclone riesca ad affermarsi, però, ci sarà ancora spazio per qualche episodio di instabilità.

Lunedì 12 ottobre: ultime piogge al Sud e venti sostenuti

Lunedì 12 ottobre le precipitazioni residue interesseranno soprattutto le regioni meridionali e la Sicilia, con fenomeni rapidi e intervallati da momenti asciutti. Non si prospetta quindi una giornata uniformemente piovosa, ma una situazione variabile, nella quale gli ultimi rovesci potranno alternarsi a schiarite.

A caratterizzare questa fase saranno anche i venti provenienti dai quadranti settentrionali, attesi localmente sostenuti. In particolare, lungo i settori adriatici e ionici potranno superare i 40 chilometri orari, continuando a farsi sentire durante la prima parte della settimana. Il passaggio verso un tempo più tranquillo sarà dunque graduale: prima gli ultimi disturbi al Sud, poi una progressiva affermazione dell’alta pressione su una porzione sempre più ampia del territorio.

Da martedì 13 ottobre l’anticiclone prende spazio

La svolta principale è attesa a partire da martedì 13 ottobre, quando l’avanzata dell’anticiclone dovrebbe rendere il tempo più stabile sull’Italia. La struttura di alta pressione descritta nelle previsioni riceverà contributi sia di origine azzorriana sia nordafricana, creando i presupposti per una fase prevalentemente soleggiata. Con il progressivo allontanamento dell’instabilità, le giornate dovrebbero offrire ampi spazi di sereno e un’atmosfera più distesa.

Anche le temperature sono previste in aumento, soprattutto nei valori massimi: sarà nelle ore centrali della giornata che la differenza potrà risultare più evidente. Tra mercoledì 14 e giovedì 15 ottobre, e nei giorni successivi, le proiezioni indicano massime diffusamente superiori ai 22°C al Nord e punte fino a 25°C al Centro e in Sardegna. Si tratta di valori capaci di regalare una sensazione particolarmente mite per la metà di ottobre.

Queste indicazioni vanno comunque considerate come una tendenza previsionale: intensità del riscaldamento, distribuzione delle temperature e durata della fase anticiclonica potranno essere precisate con gli aggiornamenti dei prossimi giorni.

Firenze e Roma verso la classica ottobrata

In città come Firenze e Roma, il ritorno del sole e l’aumento delle temperature potrebbero tradursi nella classica “ottobrata”, espressione che richiama giornate luminose e piacevolmente miti nel cuore dell’autunno. Il termine nasce dalla tradizione romana delle gite fuori porta, quando il bel tempo di ottobre accompagnava le uscite nelle campagne e nei vigneti. Nel linguaggio meteorologico viene oggi utilizzato per descrivere periodi caratterizzati da stabilità atmosferica, cieli spesso sereni e temperature relativamente elevate per la stagione.

È proprio questo lo scenario prospettato dalle previsioni: dopo un avvio di mese ancora incerto sulle regioni meridionali, l’alta pressione potrebbe accompagnare l’Italia per diversi giorni, offrendo occasioni favorevoli alle attività all’aperto. La durata effettiva dell’anticiclone resta però un elemento da seguire, perché dipenderà dall’evoluzione della circolazione atmosferica.

Quanto al collegamento con il Cambiamento Climatico, occorre distinguere il singolo episodio dalle tendenze di lungo periodo: una settimana mite, da sola, non permette di attribuire direttamente l’evento al Riscaldamento Globale. Il dato centrale di questa previsione rimane quindi il possibile ritorno di una parentesi soleggiata e temperata, con un autunno che, almeno per qualche giorno, potrebbe mostrare il suo volto più gradevole.