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Le piogge, quelle vere e abbondanti, continueranno a latitare nelle prossime ore. Il pattern meteo è chiaro: l’Europa continua a fare i conti con le ripetute rimonte di un anticiclone particolarmente ingombrante, eccezionale e quasi onnipresente, con tutte le conseguenze del caso.

L’Autunno sarà presente soprattutto sul calendario, mentre dal punto di vista climatologico si farà sentire solo nelle mattinate, piuttosto fredde nelle aree lontane dal mare; i pomeriggi, invece, risulteranno particolarmente tiepidi.

Giovedì 15, pomeriggio decisamente mite

La giornata odierna risulta particolarmente mite, con delle massime sui 22-24°C in Val Padana e punte di 26°C nelle aree interne di Sardegna e Sicilia. Sulle pianure settentrionali e nelle zone interne di Toscana e Lazio saranno diffusi valori fino a 25°C, mentre su diverse località del versante tirrenico centrale si potranno toccare i 24°C. Insomma, un clima decisamente tiepido per il periodo.

Venerdì 16, tepore ancora in leggero aumento

La situazione resterà molto simile anche Venerdì 16, quando il tepore pomeridiano potrebbe risultare addirittura un pelo più elevato. Le aree interne della Sardegna potranno raggiungere i 27°C, mentre Sicilia ed Emilia-Romagna vedranno punte locali di 26°C. Sulla restante Pianura Padana e nelle zone pianeggianti interne di Toscana e Lazio si prevedono, diffusamente, temperature intorno ai 22-24°C.

Quanto durerà questo caldo?

Fino a Venerdì, perché Sabato e soprattutto Domenica dovrebbe arrivare un fronte perturbato dalle regioni occidentali. Una strana e anomala Goccia Fredda, in moto da nord-est verso sud-ovest, dovrebbe portare precipitazioni diffuse e un drastico calo termico. Non si tratta di un fronte freddo, bensì di un fronte caldo. Questo vuol dire piogge estese e temperature comunque non particolarmente basse, ma sicuramente molto inferiori rispetto ai valori esagerati dei prossimi giorni. Continuate a seguire i nostri aggiornamenti meteo per conoscere l’evoluzione del tempo.

Credit

L’articolo è stato redatto analizzando attentamente i run dei modelli meteo seguenti e rieditati dall’autore: ECMWF, Global Forecast System del NOAA, ICON, AROME, ARPEGE