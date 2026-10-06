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Un fenomeno naturale dagli effetti planetari

El Niño è uno dei fenomeni climatici naturali più importanti del pianeta che nasce nel Pacifico tropicale quando le acque superficiali della parte centrale e orientale dell’oceano diventano insolitamente calde e, contemporaneamente, cambiano i venti e la circolazione atmosferica.

Le conseguenze possono propagarsi a migliaia di chilometri di distanza, modificando la distribuzione di piogge, temperature e tempeste. Questo non significa però che ogni regione coinvolta debba necessariamente affrontare eventi estremi: El Niño agisce soprattutto sulle probabilità che determinati tipi di clima si verifichino.

Nel 2026 il fenomeno è tornato con particolare intensità. Secondo le valutazioni della NOAA disponibili a Settembre, El Niño dovrebbe continuare a rafforzarsi durante l’Autunno e l’Inverno dell’Emisfero Settentrionale, con un’elevata probabilità di raggiungere valori molto forti.

Fermare El Niño resta, per ora, fuori portata

Al momento non esiste una tecnologia sperimentata e sicura in grado di spegnere un El Niño già in corso. Gli scienziati stanno però studiando una possibilità sorprendente: modificare leggermente la quantità di energia solare assorbita dall’oceano.

Lo schiarimento delle nubi marine e il dato del 61%

Una tecnica chiamata Marine Cloud Brightening, o schiarimento delle nubi marine, prevede in teoria di disperdere nell’atmosfera minuscole particelle di sale marino. Queste particelle potrebbero rendere più riflettenti alcune nubi basse sopra l’oceano, riducendo leggermente l’energia solare che raggiunge la superficie del mare.

Uno studio pubblicato nel 2025 sulla rivista scientifica Earth’s Future ha simulato l’applicazione di questa tecnica nel Pacifico subtropicale orientale. Nei modelli matematici climatici, il raffreddamento prodotto rafforzava gli alisei e indeboliva alcune delle interazioni tra oceano e atmosfera che alimentano ENSO. L’ampiezza delle oscillazioni risultava ridotta di circa il 61%, un valore che va però letto con molta prudenza: deriva da esperimenti condotti con un unico modello matematico climatico, il CESM2, all’interno di uno scenario ipotetico, e non da osservazioni reali. Gli stessi autori lo considerano più un segnale d’allarme che una soluzione, perché un indebolimento così marcato di ENSO potrebbe innescare reazioni a catena sul clima globale.

Simulazioni, non un sistema pronto all’uso

Va sottolineato con chiarezza: si tratta di simulazioni climatiche, non di un sistema pronto per essere utilizzato. Intervenire artificialmente sulle nubi potrebbe inoltre alterare piogge, monsoni e circolazione atmosferica in regioni molto lontane. Altri studi mostrano infatti che strategie di schiarimento differenti possono produrre risposte climatiche profondamente diverse.

La vera arma è la previsione

Per questo, almeno nel prossimo futuro, la strategia più concreta probabilmente non sarà fermare El Niño, ma prevederlo con maggiore anticipo. Satelliti, boe oceaniche e modelli matematici climatici permettono oggi di seguirne l’evoluzione mesi prima, consentendo ai governi di preparare riserve idriche, agricoltura, sistemi sanitari e protezione civile.

In altre parole, la tecnologia più efficace contro El Niño potrebbe non essere quella capace di modificare l’oceano, ma quella in grado di leggerne in tempo le intenzioni. Con un evento che, secondo la NOAA, potrebbe rivelarsi tra i più intensi mai registrati dal 1950, la partita non si gioca nei laboratori di geoingegneria ma nelle sale operative dei centri di previsione. Ogni settimana guadagnata si traduce in raccolti protetti, ospedali preparati e comunità meno esposte. Domare El Niño resta un’ipotesi da maneggiare con cautela; conoscerlo per tempo è già oggi la difesa più solida.

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