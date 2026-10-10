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Siamo in un fine settimana dalle condizioni meteo molto diverse a seconda delle regioni. Il sistema depressionario che sta interessando la Penisola si sposterà gradualmente verso sud, con decisa instabilità al Centro-Sud, mentre al Nord ci sono ampie schiarite e un clima comunque non particolarmente tiepido.

Prossime ore: temporali anche intensi al Sud

La giornata di oggi, sabato, risulta quella più caratterizzata dal maltempo, soprattutto nelle regioni meridionali. Già nella notte ci sono stati numerosi temporali sparsi, e sono attesi nuovamente rovesci e temporali, localmente anche severi, accompagnati da accumuli di pioggia elevati e rischio di grandine e nubifragi.

Le aree più colpite risultano essere la Calabria, la Sicilia settentrionale e il Salento, dove il rischio di fenomenologia intensa è decisamente concreto. Altri temporali potranno svilupparsi sulla Campania, lungo il versante occidentale della Sardegna, nel basso Lazio e in Abruzzo. Come vedete, un quadro meteo spiccatamente instabile, grazie anche al contributo della superficie marina, particolarmente calda per il periodo.

Situazione ben più tranquilla al Nord e su gran parte del Centro. Come si può notare dalla mappa delle piogge che vi mostriamo, praticamente dalla Toscana in su non dovrebbe esserci più alcun tipo di precipitazione.

Domenica 11: instabilità residua e ritorno del sole

Nella giornata di domenica il maltempo tenderà progressivamente ad attenuarsi, salvo alcune piccole eccezioni. Le precipitazioni potranno interessare soprattutto le Marche, l’Abruzzo, la Puglia, la Sicilia settentrionale, la Calabria tirrenica e il settore sud-occidentale della Sardegna. Si tratterà di fenomeni localizzati, in un contesto capriccioso ma in generale miglioramento, in particolare tra pomeriggio e sera. Inutile dire che sul resto del Paese ci aspettiamo condizioni meteo nettamente più stabili, con cieli generalmente soleggiati e temperature in graduale aumento.

Un altro elemento da considerare sarà il vento, che soffierà con una certa intensità sulle regioni centrali e meridionali. Le correnti settentrionali, piuttosto fresche, faranno abbassare le temperature, soprattutto di notte, quando si potrà scendere in maniera diffusa anche sotto i 10°C nella Valle Padana. Non stiamo certo parlando di valori eccezionali, ma di un semplice rientro in media. Percepiamo più freddo solo perché eravamo abituati a condizioni meteo climatiche più tipiche di settembre che di ottobre…

Credit

L’articolo è stato redatto analizzando attentamente i run dei modelli meteo seguenti e rieditati dall’autore: ECMWF, Global Forecast System del NOAA, ICON, AROME, ARPEGE