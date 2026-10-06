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Fine del caldo anomalo, stavolta ci siamo. Sappiamo che molti di voi sono contenti di questo clima, ma non dimentichiamoci che non sono affatto condizioni meteo di stampo autunnale. Basti pensare che le temperature, attualmente superiori alle medie stagionali su gran parte dell’Italia, avranno un abbassamento interessante di circa 5-6°C. Tra giovedì 8 e venerdì 9, dapprima le massime e poi le minime caleranno di diversi gradi, senza però dover sbandierare ai quattro venti l’arrivo del freddo. Si tratta semplicemente di un normalissimo ridimensionamento termico, per rientrare nelle medie tipiche del periodo.

Dall’anticiclone alle correnti atlantiche

Fino a lunedì 5 l’Italia è stata in balia di un grosso anticiclone africano. È facile capire che una configurazione meteo di questo tipo ha portato temperature decisamente alte nelle ore centrali della giornata, mentre solo grazie alle nottate lunghe abbiamo avuto delle minime frizzanti. Il cambiamento però è servito sul piatto. L’anticiclone sta infatti già mostrando i primi segnali di indebolimento, con un bel cambio di passo. Tra mercoledì 7 e giovedì 8 ecco che arriva la prima vera perturbazione abbastanza organizzata del mese di ottobre.

Com’è prevedibile, il passaggio perturbato sarà accompagnato da un generale aumento della nuvolosità, da precipitazioni localmente più diffuse e da una maggiore ventilazione da nord e nord-ovest. Le piogge saranno appannaggio soprattutto della zona delle Alpi, della Liguria e di tutte le aree tirreniche a nord della Campania.

Calo termico diffuso, ma forse solo una toccata e fuga

Entro il fine settimana le temperature massime potrebbero scendere giusto un pelo al di sotto dei valori di riferimento. Dopo la parentesi decisamente mite dell’inizio di ottobre, prepariamoci quindi a una svolta che però potrebbe rivelarsi poco più di una toccata e fuga. Alcuni modelli fiutano già la possibilità di una nuova rimonta dell’alta pressione, non estrema per la stagione, ma pur sempre foriera di un aumento termico e di condizioni meteo ancora una volta non propriamente autunnali.

Gli scenari sono chiari: non emerge un segnale forte per quanto riguarda piogge diffuse e persistenti nel tempo. E del freddo autunnale da cappottino la mattina e la sera… non c’è traccia!

Credit

L’articolo è stato redatto analizzando attentamente i run dei modelli meteo seguenti e rieditati dall’autore: ECMWF, Global Forecast System del NOAA, ICON, AROME, ARPEGE