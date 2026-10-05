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Più si osservano i modelli di previsione, più spesso e volentieri ci si lascia andare allo sconforto. Lo sconforto non tanto perché le condizioni meteo climatiche non cambieranno, lo sconforto perché tanto per cambiare siamo costretti a commentare condizioni meteo climatiche anomale. Diciamolo chiaramente, fuori da ogni logica

Non hanno senso, non in questo periodo. Punto. Che poi possano piacere lo ripetiamo, ci sta. Però ora stop, stiamo procedendo velocemente verso il cuore dell’Autunno e che dite, è arrivato il momento di cambiare musica? Oppure no. Secondo noi sì e la musica cambiare radicalmente verso metà mese.

Quando scrivevamo che la svolta sarebbe arrivata attorno al 10 ottobre scrivevamo anche “giorno più giorno meno”. Ecco, diciamo che si sta andando in direzione del “giorno più” ma fa nulla, a questo punto conta solo ed esclusivamente il risultato. Ovvero che il meteo cambi.

Un cambiamento che viene intravisto da tutti i centri di calcolo internazionali, alcuni ci vanno giù davvero pesante proponendoci il passaggio traumatico dal caldo anomalo al freddo precoce. Sì, freddo, proprio così. Potrebbe arrivare aria fredda dal Nord Europa, tenete conto che il blocco anticiclonico non farà altro che favorire l’accumulo del freddo sui settori settentrionali del vecchio continente.

Indi per cui, capiamoci, dovesse succedere qualcosa del genere ne vedremmo delle belle. Già, il tempo potrebbe peggiorare drasticamente e ancora una volta confermarci le pesanti anomalie climatiche. Arriverebbe la neve sui monti, Alpi e Appennini, ma le temperature crollerebbero anche altrove facendoci passare bruscamente dalle maniche corte ai giubbotti.

Questo è il rischio, questo è quel che potrebbe succedere. Accadrà? Non accadrà? Lo vedremo, ormai manca poco, le risposte ben presto arriveranno dai vari modelli previsionali.