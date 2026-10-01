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Siamo oramai in ottobre, ma non torna quasi nulla. Sembriamo ancora coinvolti dalla coda di questa lunga e anomala estate 2026. Certo, le condizioni climatiche non sono più opprimenti come a luglio e ad agosto, e ci mancherebbe altro. Il problema è che il pattern meteo a livello europeo continua a essere ostinatamente bloccato.

Un weekend ben poco autunnale

Diciamo che non ha proprio nulla dell’autunno. Il copione è sostanzialmente già scritto: se da un lato solamente qualche piovasco isolato potrà interessare le zone alpine, le due Isole Maggiori e, localmente, le estreme regioni meridionali, dall’altro in tutte le altre regioni avremo sole e caldo tardo estivo.

Volendo vedere, anche stavolta l’elemento più interessante sarà rappresentato dalle temperature, che continueranno a mantenersi su valori decisamente elevati per il periodo, in particolare nelle ore pomeridiane. Si potrà addirittura approfittarne per prendere un po’ di tintarella, con pomeriggi che sembreranno più di inizio settembre che di inizio ottobre.

Sabato

Le temperature massime potranno raggiungere i 29°C in Sardegna, mentre valori fino a 28°C sono attesi sulla parte orientale della Pianura Padana. Sul resto della Valpadana, in Toscana e sulla Sicilia occidentale si potranno registrare punte intorno ai 27-28°C, e capite bene che si tratta di valori davvero inusuali.

Sul resto della Penisola il caldo anomalo sarà comunque diffuso, con valori massimi generalmente compresi tra 24 e 26°C, praticamente da nord a sud. Si tratta di temperature ancora decisamente miti, senza contare che le anomalie termiche proseguono oramai indisturbate pressoché da mesi.

Domenica

Pure in questa giornata le punte massime potranno raggiungere i 27°C in Sardegna, nella parte centro-orientale della Valpadana e nelle aree interne della Toscana. Sul resto del territorio nazionale continueranno a prevalere valori compresi tra 24 e 26°C, con anomalie diffuse e pressoché costanti.

Un autunno che non parte

Insomma, il primo weekend di ottobre si presenterà all’insegna della stabilità, del sole e di un quadro medio climatico davvero poco consono alla stagione autunnale. Quest’ultima, infatti, non è ancora minimamente partita e spesso e volentieri l’anticiclone ha dettato legge con una costanza e una forza fuori dal comune.

Credit

L’articolo è stato redatto analizzando attentamente i run dei modelli meteo seguenti e rieditati dall’autore: ECMWF, Global Forecast System del NOAA, ICON, AROME, ARPEGE