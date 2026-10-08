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Per venerdì 9 ottobre 2026 il Dipartimento della Protezione Civile ha allargato l’avviso di maltempo emesso il giorno prima. Guardando la mappa, il risultato è un Centro-Sud Italia quasi tutto colorato di giallo, con una macchia arancione fra Lazio e Campania, mentre al Nord le criticità restano limitate a qualche settore di Piemonte, Lombardia e Friuli Venezia Giulia.

Una saccatura che scende verso sud-est

A muovere tutto è una profonda saccatura atlantica. In parole povere è una lingua d’aria più fresca in quota, allungata dall’Oceano verso il Mediterraneo, che adesso scivola verso sud-est dopo che il maltempo era già entrato nel vivo oggi, giovedì. Quando quell’aria fredda in alto passa sopra un mare ancora tiepido, i bassi strati carichi di umidità salgono con facilità e i temporali trovano il carburante giusto. Succede soprattutto sul versante tirrenico e lungo l’Appennino, dove i rilievi spingono l’aria verso l’alto come fossero un trampolino.

Allerta arancione tra Lazio e Campania

Nel Lazio il livello più alto riguarda il Bacino del Liri, cioè la zona di Frosinone, insieme ai Bacini Costieri Sud e all’Aniene, con allerta arancione sia per temporali sia per rischio idrogeologico. In Campania l’arancione, per rischio idrogeologico, tocca la Piana campana, Napoli, le Isole del golfo e l’Area vesuviana. Lì l’asfalto e i versanti ripidi fanno scorrere l’acqua molto in fretta, e i tombini vanno in crisi quando piove forte anche per poco tempo. Il bollettino parla di rovesci intensi, raffiche di vento, grandinate locali e frequente attività elettrica.

Giallo dal Nord fino alla Sicilia

L’allerta gialla copre l’intero territorio di Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia, oltre a parte di Lazio e Campania, compresi i bacini di Roma. Dalle prime ore di venerdì i temporali, localmente forti, si spingono su Basilicata, Calabria e Sicilia. In queste ultime due regioni si aggiunge un’allerta gialla per rischio idraulico, quello legato al possibile innalzamento dei corsi d’acqua. Delle Isole Maggiori è coinvolta solo la Sicilia, mentre la Sardegna resta fuori dai giochi (i temporali sono in atto oggi, con anche diversi nubifragi).

Fresco in arrivo, poi una tregua

Dietro la perturbazione arriva aria più fresca. Le temperature scendono sotto i 20°C su molte regioni e sulle Alpi arriva la prima imbiancata a quote interessanti. Già nel weekend però si risale, e i modelli matematici guardano a due scenari opposti per la settimana successiva. Per chi vive nelle zone in arancione il consiglio è il solito ma vale sempre: evitare sottopassi e scantinati durante i rovesci e seguire gli avvisi dei comuni, che già giovedì 8 hanno chiuso le scuole in diverse regioni.

Credit

Protezione Civile